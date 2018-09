Obbligo vaccini il Governo ci ripensa | Braga | ' Ha vinto il buonsenso'

Obbligo dei vaccini : dietrofront su autocertificazione e rinvio di un anno : L’Obbligo di vaccini resterà in vigore grazie ad un emendamento presentato dalla maggioranza. Marcia indietro dell’esecutivo dunque sulla proroga di un anno che dispone l’Obbligo di vaccinazione per essere ammessi a scuola. La decisione riscuote un ampio consenso da parte dell’ Anp (Associazione Nazionale Presidi) che nei giorni scorsi aveva raccomandato all’esecutivo di non ritardare di un anno l’Obbligo dei ...

Vaccini - dietrofront del Governo : resta l’Obbligo : Dopo mesi di annunci e una circolare firmata dalla nuova ministra della Salute, Giulia Grillo, che andava contro la Legge Lorenzin sui Vaccini e aveva permesso ai genitori di far entrare i propri figli a scuola con una semplice autocertificazione, il mondo fuori si è fatto sentire: la comunità scientifica, quella dei presidi, quella politica e sociale. Così la maggioranza di Governo ci ripensa. In meno di 24 ore ha innestato la retromarcia: è ...

Vaccini - torna l'Obbligo Nuovo voltafaccia M5s : Ha vinto il buon senso, ha vinto la scienza', scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo Fi a Montecitorio. Ora i presidi chiedono per chiarezza alla Grillo il ritiro della circolare emanata ...

Vaccini. Dietrofront del governo. Resta l'Obbligo per l'iscrizione a nidi e scuole materne : 'Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza o diffidenza verso le sue affermazioni e i suoi risultati', ha detto il Capo dello Stato, intervenendo all'apertura del meeting 'Le ...

Vaccini. Conferma dell'Obbligo - il presidente Bonaccini e l'assessore Venturi : 'Una vittoria del buonsenso e della scienza. E la conferma che avevamo ragione quando in Emilia-Romagna lo introducemmo due anni fa' : Non possiamo, dunque, che essere profondamente soddisfatti concludono Bonaccini e Venturi -, perché questa, lo ripetiamo, è una vittoria del buonsenso ma anche della scienza e delle istituzioni ...

VACCINI - EMENDAMENTO MAGGIORANZA CONFERMA Obbligo/ Ultime notizie - Mattarella : "Scienza merita fiducia" : VACCINI, torna l'OBBLIGO del certificato a scuola? Retromarcia M5s e Lega: torna in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un EMENDAMENTO del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 00:44:00 GMT)

Vaccini - dietrofront Lega-M5S : pronto l'emendamento per mantenerne l'Obbligo : Si attende solo il parere dei relatori delle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali, Giuseppe Buompane e Vittoria Baldino, poi l'emendamento che conferma l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica potrebbe avere il via libera. La maggioranza Lega-M5S, infatti, sta valutando una serie di emendamenti presentati da diversi gruppi parlamentari, tutti con lo scopo di abrogare dal decreto Milleproroghe il comma che rende non ...

Vaccini - emendamento maggioranza conferma Obbligo/ Ultime notizie - ISS : "Scelta saggia" : Vaccini, torna l'obbligo del certificato a scuola? Retromarcia M5s e Lega: torna in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un emendamento del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 22:46:00 GMT)

Il governo reintroduce l'Obbligo dei vaccini per l'iscrizione a scuola. Ecco come dovranno comportarsi i genitori : Il governo ci ha ripensato sui vaccini ma le scuole riapriranno tra pochi giorni: come dovranno comportarsi i genitori? Oggi è stato annunciato il dietrofront: la maggioranza è al lavoro su un nuovo emendamento che confermerà l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica.Di fatto, uno stop all'emendamento al Milleproroghe presentato da M5S e Lega che per quest'anno avrebbe permesso di entrare in nidi e materne ...

L'Obbligo dei vaccini confermato e le dimissioni del portavoce di Macron : In Italia Cinquanta migranti della Diciotti si sono allontanati dalle strutture della Cei a Rocca di Papa e a Messina. I richiedenti asilo avevano libertà di movimento e non erano sorvegliati. Il ministro dell’Interno Salvini ha detto che “questa è la prova che gli africani non scappano sempre dalla

VACCINI - EMENDAMENTO MAGGIORANZA CONFERMA Obbligo/ Ultime notizie - Associazione presidi e Pd "buona notizia" : VACCINI, torna l'OBBLIGO del certificato a scuola? Retromarcia M5s e Lega: torna in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un EMENDAMENTO del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 21:00:00 GMT)

Vaccini - resta Obbligo per entrare in classe. Nas nelle scuole : Per entrare in classe resta l'obbligo dei Vaccini. Arriva un emendamento della maggioranza gialloverde per confermare l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica. La maggioranza...

Vaccini - confermato l'Obbligo e la Regione applaude : 'Vittoria del buonsenso' : Non possiamo, dunque, che essere profondamente soddisfatti- concludono Bonaccini e Venturi-, perché questa, lo ripetiamo, è una vittoria del buonsenso ma anche della scienza e delle istituzioni ...

Vaccini - resta l'Obbligo per entrare in classe. Nas nelle scuole per verifiche : Si tratta di una clamorosa retromarcia e di una straordinaria vittoria della buona politica, della scienza e del buon senso'. Lo dichiara il capogruppo Pd in commissione Affari sociali, Vito De ...