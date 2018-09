Nuovo SUV C3 Aircross Rip Curl

Fiat Punto - la fine di un'era : addio all'utilitaria - a Melfi si produrrà il Nuovo SUV Fca : Fiat Punto: 2018 ultima tappa di una storia durata quasi venticinque anni. Un percorso lungo che, sotto il profilo storico, ha segnato tante tappe ma che è stato attraverso in maniera trasversale dalla casa torinese. Tante le denominazioni assunte nel corso del tempo Grande Punto ed Evo, ad esempio, ma non è mai cambiata la sostanza di un modello che aveva rimpiazzato un altro prodotto iconico di casa Fiat: la Uno. Resta la Panda a far da ...

Audi Q8 - a fine agosto parte il tour del Nuovo SUV : L'appuntamento di fine agosto è alla Marina di Punta Ala dove, dal 29 al 31, turisti e appassionati potranno conoscere nel dettaglio lo Sport SUV targato Audi. Si conclude a settembre, dal 3 al 5, in ...

Audi Q8 : un tour estivo alla scoperta del Nuovo SUV sportivo : Successivamente, in occasione di un evento privato in programma l'8 agosto, ospiti del mondo della moda, dello sport, dello spettacolo e dell'imprenditoria, potranno ammirare la nuova Q8 presso Le ...

Porsche Macan - Nuovo lato B per la Suv tedesca : La Porsche presenta a Shanghai l'atteso restyling della Macan. La più piccola delle Suv del marchio tedesco, prodotta in oltre 350.000 esemplari dal 2014, sfoggia un design rivisto per allinearsi con l'immagine degli altri modelli, ma introduce anche numerose novità tecnologiche. Le informazioni dettagliate in merito alla gamma dedicata al mercato europeo saranno tuttavia disponibili solo in un secondo momento. Il design cambia al posteriore. ...

I-Pace il Nuovo SUV di Jaguar è totalmente elettrico : La guardi da fuori e ti sembra una Jaguar. Ti siedi dentro e ti convinci di essere proprio in un’auto del blasonato marchio inglese. La metti in moto e le certezze, almeno all’inizio, svaniscono. Non un rumore, non una vibrazione. Lo sai che la nuova I-Pace è totalmente elettrica, ma non sei sufficientemente preparato a questa rivoluzione, specialmente se pensi al tipico rombo sportivo dei motori britannici. Eppure questo è il futuro della ...

McLaren - il Nuovo corso : “Ora la 600LT e nel 2025 solo ibride. Ma niente suv” – FOTO : Elettrificazione, investimenti miliardari, nuovi modelli, raddoppio di vendite e fatturato. E’ ambizioso il piano strategico 2018-2025 (correzione di rotta rispetto a quello 2016-2022) elaborato nel quartier generale inglese della McLaren, al punto da far temere quanto già accaduto ad altri (leggi Bentley, Lamborghini e tra un pò anche Ferrari): quella sorta di negazionismo storico che fa piegare anche i marchi più ...

Audi Q8 : arriva il Nuovo SUV coupé - diverso per scelta : Quattro ruote e un motore, le auto nella loro funzione base sono tutte uguali. Molte si assomigliano tra loro, poche si distinguono. La nuova Audi Q8 è una tra queste. Diversa per scelta. Lo capisci anche guardandola di sfuggita: il design è decisamente lontano dal passato eppure sufficientemente familiare per associarlo all’identità del marchio con i quattro cerchi. Poi quando ti avvicini, quando ci giri attorno e fai caso ai dettagli ti rendi ...

Volkswagen T-Cross - ecco la bozza del Nuovo small-suv di Wolfsburg : Lo avevamo visto a Ginevra nel 2016, come concept di suv cabriolet. Ora il T-Cross si è evoluto, come si vede dalla foto ha trovato un tetto lungo la strada ed è prossimo alla produzione in serie. Nonché al debutto mondiale, previsto per il prossimo autunno. Costruito sulla piattaforma modulare trasversale MQB (il che dona anche una certa duttilità di configurazione agli interni), con i suoi 4,1 metri di lunghezza sarà l’entry level al ...