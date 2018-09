Nuovo potentissimo terremoto alle isole Fiji | magnitudo 7 8 | il secondo in poche settimane

Blastingnews

(Di giovedì 6 settembre 2018) Unviolentissimo, di7.8 della scala Richter, ha colpito nuovamente l'arcipelago delle, nell'Oceano Pacifico. Si tratta delevento superiore a7.5 in, tra l'altro nella stessa area sismica. La scossa potentissima, che si è verificata4:49 (ora locale) mentre qui erano le 17:49 (ora italiana), è stata recepita da tutti i sismografi del mondo.l'EMSC ilavrebbe avuto il suo epicentro solo 108 chilometri a sudest della cittò di Suva, che conta una popolazione di circa 77 mila abitanti. L'ipocentro, invece, sarebbe stato individuato a circa 645 chilometri di profondità. Quindi, si presume possa essere una scossa collegata con quella avvenuta il 19 agosto scorso, nella stessa area, anch'essa stimata a grande profondità. Non risultano al momento segnalazioni di danni a cose o persone in superficie; anche ...