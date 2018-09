Nuoro | bimbo morto in piscina | genitori e gestori impianto indagati Orosei | oggi

Nuoro - bimbo morto in piscina - 4 indagati : 10.59 Sono quattro le persone indagate per la morte del piccolo Richard Mulas,7 anni, annegato domenica scorsa nella piscina di un residence, a Orosei (NU). Il bambino si trovava solo al momento della tragedia. Tuffatosi in piscina, è rimasto intrappolato nel bocchettone di scarico sul fondo della vasca e non è riuscito a riemergere. Gli avvisi di garanzia sono arrivati ai genitori di Richard e ai gestori dell'impianto. L'autopsia sul corpo ...

