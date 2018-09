Notte rosa a Casale | con spettacoli | mostre e mercatini

Rosa Perrotta svela dettagli HOT di Pietro Tartaglione durante la prima Notte di sesso : Irrefrenabile : “Com’è stata la prima notte?” credo che sia la domanda che tutti chiedono ai protagonisti che escono da Uomini e Donne e dopo aver scoperto com’è andata sotto le lenzuola fra Alex & Alessandro e Paolo & Angela, oggi – grazie alle domande di Instagram Stories – sappiamo anche com’è andata fra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Rosa e Pietro, la prima notte insieme A rispondere è stata lei, definendo Tartaglione “Irrefrenabile” sotto le ...

Musica e spettacoli per l'ottava edizione della 'Notte rosa delle Sirene' : Come da tradizione, ormai, è l '8 agosto la data della Notte Rosa delle Sirene a Vasto Marina . Ben otto palchi saranno collocati sulla riviera per alternare Musica e spettacoli . Tanto spazio ai mercatini nella zona della Bagnante dove è prevista anche l' area food . Madrina della serata sarà Kyra Kole : attrice, showgirl, cantante, dance dj, che dal 2014 ...

Le strade chiuse al traffico sulla riviera per la 'Notte Rosa' : Le aree previste per gli spettacoli sono: n.3 in Viale Dalmazia , n. 2 Lungomare Cordella e n. 1 in Piazza della Guardia Costiera . Dovranno essere sospese tutte le attività musicali e di animazione ...

Finalmente Venerdì - in Orto Maccagli la terza edizione della "Notte Rosa" di Telefono Donna : Appuntamento speciale con la rassegna "Finalmente Venerdì" promossa dall'assessorato al turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Venerdì 10 agosto alle 21 in Orto Maccagli si svolgerà la terza ...

Loano - in Orto Maccagli la terza edizione della 'Notte Rosa' di Telefono Donna : Loano. Appuntamento speciale con la rassegna "Finalmente Venerdì" promossa dall'assessorato al turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Venerdì 10 agosto alle 21 in Orto Maccagli si svolgerà la terza edizione della "Notte Rosa". Il cuore della serata organizzata in collaborazione con "Telefono Donna", il ...

Notte rosa a Villa Castelli con dj - spettacoli - concerti e sorprese per i più piccoli : ... il carnevale estivo che colorerà buona parte della città dalle prime luci della sera a quelle dell'alba, tra suoni, immagini, performance, spettacoli, concerti e magiche scenografie, unite in modo ...

La Notte delle lucciole : grandi e piccini nella natura di Vallombrosa : Così nella luce intermittente della notte è stato scoperto un mondo nascosto fatto di piccoli tesori, che resteranno nella memoria così come lo sono i ricordi legati all'infanzia ed alle fiabe. ...

Notte rosa - 1 mln di interazioni : Fra le domande più frequenti c'è stata quella sull'orario dei fuochi artificiali, degli spettacoli all'alba, dei grandi eventi di maggiore richiamo, a cominciare dai concerti o degli appuntamenti ...

Successo della 13ma Notte rosa tra Romagna e Nord delle Marche. Il week end sfiora i 2 - 5 milioni di partecipanti : Spazio anche ad appuntamenti e spettacoli per bambini, con il ricco cartellone della "Notte Rosa dei bambini" di Bellaria Igea Marina, e le iniziative proposte il 7 luglio a Porto Corsini e, l'8 ...

Notte rosa in riviera. Successo della 13edizione : sfiorati i 2 - 5 milioni di partecipanti : Spazio anche ad appuntamenti e spettacoli per bambini, con il ricco cartellone della 'Notte Rosa dei bambini' di Bellaria Igea Marina, e le iniziative proposte il 7 luglio a Porto Corsini e, l'8 ...

