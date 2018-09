Nonna Peppina | tornata nella sua casetta dopo il terremoto | “Dovete ricostruire in fretta”

Terremoto nelle Marche - Nonna Peppina torna a casa a Fiastra : Seduta fuori casa a prendere l'aria buona di Fiastra , più serena, dopo un pranzo in famiglia con le due figlie Gabriella e Agata e i parenti, come non le accadeva da undici mesi. Il ritorno nella ...

Terremoto - Nonna Peppina torna a casa. "Qui è il mio Paradiso" : Ventidue mesi dopo il sisma, la 96enne ha fatto ritorno nella casetta in legno. Grande festa a San Martino di Fiastra, dove ha fatto tappa durante il tour elettorale anche Salvini. "È una brava persona, mi ha fatto il caffè”

Terremoto - Nonna Peppina torna nella casetta/ Macerata : "Contenta ed emozionata" - lieto fine per la 96enne : Terremoto, nonna Peppina torna nella casetta: l'anziana 96enne emozionata e contenta. Fu il simbolo degli sfollati dal sisma che mise in ginocchio Macerata.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:05:00 GMT)

Terremoto - è il gran giorno di Nonna Peppina : il rientro nella casetta di legno : L'anziana lascerà la residenza assistenziale dove è stata ricoverata dopo la frattura di un polso. Ad allontanarla da quella dimora provvisoria fu uno sgombero

Terremoto Centro-Italia - Nonna Peppina torna finalmente nella sua casetta di Fiastra : La 96enne Giuseppa Fattori costretta a lasciare prima la sua abitazione per colpa del Terremoto e poi la vicina casetta di legno per questioni burocratiche, torna nella casetta undici mesi dopo il provvedimento di sequestro del giudice per mancanza di autorizzazione paesaggistica.Continua a leggere

Terremoto - “Nonna Peppina” non si arrende e torna a casa dopo 11 mesi : le figlie cercano qualcuno “che ami la solitudine e la montagna” per assisterla : ‘Nonna Peppina‘, la 96enne Giuseppa Fattori, diventata il simbolo della resilienza dei terremotati, tornerà domani dopo 11 mesi nella casetta di legno a San Martino di Fiastra, fatta costruire dai suoi familiari vicino alla sua abitazione inagibile. La casetta e’ stata dissequestrata qualche settimana fa dalla magistratura. ‘Peppina’ tornerà a casa dalla Rsa di Castelfidardo dove è stata ricoverata per un periodo ...

Nonna Peppina può tornare nella sua casetta di legno : 'Nonna Peppina', al secolo Giuseppa Fattori, 95 anni, uno dei simboli del post terremoto che ha colpito le Marche nel 2016 e 2017, potrà tornare ad abitare nella casetta di legno a San Martino di Fiastra, che era stata messa sotto sequestro dal tribunale nell’ottobre dello scorso anno. L’annuncio è arrivato con un tweet del vicepremier e ministro degli Interni, Matteo Salvini. Ieri è stato ...

Dissequestrata la casa di Nonna Peppina. Salvini : "Chi la dura la vince" : Nonna Peppina ce l'ha fatta. Tornerà nella casetta di legno vicino alla sua abitazione che il sisma di due anni fa le ha portato via. La notizia era trapelata già qualche settimana fa, ma finalmente è arrivata la notifica da parte del tribunale. Giuseppina può andare a vivere nelle sue montagne, nel luogo dove è cresciuta e vissuta. La vicenda sarà forse nota. La 95enne di San Martino di Fiastra, a Macerata, ha la casa inagibile da quando il ...

Salvini : dissequestro casa Nonna Peppina : ANSA, - ROMA, 21 AGO - "Ieri è stato notificato il dissequestro della casetta di nonna Peppina, e lei non vede l'ora di tornarci. Fra tante brutte notizie, finalmente ne arriva una buona! #Forzanonna, ...

Sisma - Nonna Peppina ora torna a sperare : "Può riavere la casetta" : Quando la 95enne venne sgomberata si levò un coro di protesta tra i terremotati, che la elessero a loro simbolo, e nella politica. Matteo Salvini e altri sono andati da lei per portarle il loro ...

Nonna Peppina - c'è l'ok della Procura di Macerata : 'Ora può riavere la casetta' : Nel depositare il parere favorevole al gip, il Procuratore di Macerata Giovanni Giorgio ha specificato che l'immobile potrà essere utilizzato solo per esigenze abitative di donna Peppina e che se ...

Nonna Peppina ricoverata in ospedale - ancora senza casa la donna simbolo del terremoto del Centro Italia : Nonna Peppina non trova pace. La 95enne simbolo del devastante sisma del Centro Italia dopo le numerose battaglie fatte per poter avere una casetta e non abbandonare il suo paese natale, ora si trova ...