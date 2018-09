Non trascurabili problemi app RaiPlay | non funzionano dirette e filmati senza audio?

optimaitalia

(Di giovedì 6 settembre 2018) Si stanno verificandoall'appin questi giorni, in particola nella sua versione per smartphone e tablet Android che non funziona a dovere, anzi presenta delle vistose anomalie nell'esperienza d'uso degli utenti. Ci riferiamo all'impossibilità di guardare i video in diretta o alla fruizione dima gli errori sono anche altri.Possiamo tracciare un punto fermo per iall'app, partendo dall'ultimo aggiornamento dedicato al tool lo scorso 28 agosto reso disponibile attraverso il Play Store. Quest'ultimo sembrerebbe essere stato deleterio e proprio da questo fatidico appuntamento e dopo il download ed installazione della nuova versione, gli utenti avrebbero iniziato a testimoniare più malfunzionamenti.Come è noto l'appconsente di visionare serie TV, film e programmi già andati in onda all'interno di una libreria estremamente ...