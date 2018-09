Non dirlo al mio capo 2 | trama prima puntata | un ritorno inatteso

L'ex Iena Lucci : 'Un ghanese Non ha gli stessi diritti di un italiano e la sinistra Non ha avuto il coraggio di dirlo' : A dirlo è L'ex Iena Enrico Lucci, che, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair , ha scattato la sua fotografia della situazione politica e sociale attuale, partendo da un'analisi particolarmente ...

Il nuovo promo di Non dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale e Vanessa Incontrada tra new entry e un triangolo (video) : Rai1 ha pubblicato un nuovo promo di Non Dirlo al Mio Capo 2 che mostra i nostri protagonisti interagire con le new entry della prossima stagione e qualche altra novità. Stavolta, Lisa Marcelli (interpretata da Vanessa Incontrada) dovrà affrontare una nuova e inaspettata rivale in amore: si tratta di Nina (Sara Zanier), moglie dell'avvocato Vinci (Lino Guanciale), arrivata nello studio nel finale della prima stagione. Ma non è tutto. Lisa ...

Non dirlo AL MIO CAPO 2/ Al via a settembre la nuova stagione : le cose si complicano per Lisa ed Enrico : Previsto per il 13 settembre lo start di Non DIRLO al mio CAPO 2, la fiction di Rai 1 dedicata alle doppie dinamiche famigliari e lavorative. Nel cast, Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:18:00 GMT)

'Non dirlo al mio capo 2' - in prima serata tv su Rai Uno dal 13 settembre : L'appuntamento con la prima puntata tv di Non dirlo al mio capo 2 è per il prime time di giovedì 13 settembre. Alle porte dell'autunno tornano così su Rai 1 le vicissitudini dell'avvocato Enrico Vinci e della praticante Lisa Marcelli, interpretati rispettivamente da Lino Guanciale e da Vanessa Incontrada. La nuova serie sarà composta da sei puntate dirette dal regista Riccardo Donna con la produzione di Lux Vide. Nel cast figurano anche Chiara ...

Non dirlo al Mio Capo 3 ci sarà? Lino Guanciale è dubbioso - Vanessa Incontrada pronta a proseguire : La seconda stagione deve ancora andare in onda ma spuntano già i primi dubbi su Non Dirlo al Mio Capo 3. Il nuovo capitolo della fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada arriverà il 13 settembre su Rai2, e si preannuncia piena di novità. L'arrivo a sorpresa della moglie di Enrico complicherà la vita a Lisa, che dovrà competere con lei per conquistare il cuore dell'uomo che ama. La nostra protagonista, però, continuerà a raccontare ...

Non dirlo al mio capo 2 cast - trama e news : Lino Guanciale mette in dubbio la terza serie : Non dirlo al mio capo 2 non è ancora iniziato, ma a quanto si apprende dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni pare proprio che Lino Guanciale abbia messo in dubbio la sua partecipazione ad una possibile terza stagione della fiction Rai. Nulla è ancora certo, ma le parole dell’attore potrebbero far preoccupare i fan. Nel frattempo ecco, per Non dirlo al mio capo 2, cast, trama e anticipazioni varie ovvero tutte le ultime news sulla fiction ...

Vanessa Incontrada vittima di body shaming a pochi giorni da Non dirlo al mio capo 2 : “Le donne sono perfide” : A pochi giorni dal debutto di Non dirlo al mio capo 2, Vanessa Incontrada rivela le sensazioni e i commenti relativi al periodo in cui è stata vittima di bodyshaming. Chi la segue da tempo sa bene che il periodo della gravidanza e quello subito successivo è stato davvero difficile per via delle forme giunoniche mostrate dall'attrice che, fino a quel momento, era minuta e volto noto delle nostre passerelle. La Incontrada è tornata subito a ...

Google ti traccia anche se Non vuoi - ecco come impedirlo : Google tiene traccia della tua posizione anche se disattivi “Cronologia delle posizioni” secondo una ricerca di Associated Press. Il controllo del tracciamento ha un motivo, profitto. Google ti traccia che ti piaccia o no Un’indagine di Associated Press ha rilevato che molti servizi Google su dispositivi Android e iOS memorizzano i dati relativi alla posizione, anche se sono state utilizzate impostazioni sulla privacy che ...

Lino Guanciale concede il bis : nella prossima stagione in tv con Non dirlo al mio Capo 2 - L’Allieva 2 e La Porta Rossa 2 : Lino Guanciale In una recente intervista, Lino Guanciale ha dichiarato di volersi prendere una pausa e allontanarsi dalla tv per dedicarsi al teatro e alla scrittura. Tutto questo non prima di aver concesso il bis alle fortunate serie che lo hanno visto con successo protagonista negli ultimi anni. nella prossima stagione l’attore sarà, infatti, presente con i secondi capitoli delle fiction Non dirlo al mio Capo, L’Allieva e La Porta ...

Lino Guanciale concede il bis : nella prossima stagione in tv con Non dirlo al mio Capo 2 - L’Allieva 2 e La Porta Rossa 2 : Lino Guanciale In una recente intervista, Lino Guanciale ha dichiarato di volersi prendere una pausa e allontanarsi dalla tv per dedicarsi al teatro e alla scrittura. Tutto questo non prima di aver concesso il bis alle fortunate serie che lo hanno visto con successo protagonista negli ultimi anni. nella prossima stagione l’attore sarà, infatti, presente con i secondi capitoli delle fiction Non dirlo al mio Capo, L’Allieva e La Porta ...

Lino Guanciale concede il bis. La prossima stagione in tv con Non dirlo al mio capo 2 - L’allieva 2 e La Porta Rossa 2 : Lino Guanciale In una recente intervista, Lino Guanciale ha dichiarato di volersi prendere una pausa e allontanarsi dalla tv per dedicarsi al teatro e alla scrittura. Tutto questo non prima di aver concesso il bis alle fortunate serie che lo hanno visto con successo protagonista negli ultimi anni. Nella prossima stagione l’attore sarà, infatti, presente con i secondi capitoli delle fiction Non dirlo al mio capo, L’Allieva e La Porta ...

Lino Guanciale concede il bis. La prossima stagione in tv con Non dirlo al mio capo 2 - L’allieva 2 e La Porta Rossa – Seconda Serie : Lino Guanciale In una recente intervista Lino Guanciale ha dichiarato di volersi prendere una pausa e allontanarsi dalla tv per dedicarsi al teatro e alla scrittura. Tutto questo non prima di aver concesso il bis alle fortunate Serie che lo hanno visto con successo protagonista negli ultimi anni. Nella prossima stagione l’attore sarà, infatti, presente con i secondi capitoli delle fiction Non dirlo al mio capo, L’Allieva e La Porta ...

Nuove foto di Non dirlo al Mio Capo 2 con l’annuncio di Lino Guanciale ai suoi fan (video) : La Rai ha fatto un bel regalo ai suoi utenti pubblicando Nuove foto di Non Dirlo al Mio Capo 2. Scatti inediti dal set e dalla prima stagione, un modo come un altro per allietare l'attesa del prossimo capitolo della fiction. Con la conferma della messa in onda a settembre, il pubblico italiano potrà guardare ben due serie con Lino Guanciale: oltre a Non Dirlo al Mio Capo 2, prevista anche L'Allieva 2. Quest'ultima, inizialmente slittata in ...

L’Allieva 2 e Non dirlo al Mio Capo 2 nell’autunno Rai - le serie con Lino Guanciale hanno nuove date : Sarà un autunno a tutto Lino Guanciale: la Rai pare abbia confermato nuove date per l'inizio de L'Allieva 2 e Non Dirlo al Mio Capo 2. Secondo il nuovo listino di serie tv e fiction, i due prodotti, attesissimi dal pubblico, dovrebbero arrivare rispettivamente a ottobre e settembre. Si parte quindi con Non Dirlo al Mio Capo 2, il cui debutto è previsto per 13 settembre (e non più il 20), e per sei giovedì consecutivi, fino al 18 ottobre. ...