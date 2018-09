No Tav | filo spinato in boschi cantiere

RecluTavano mercenari filorussi per combattere in Ucraina : 6 arresti - : Sei persone in manette a Milano e in provincia di Avellino e Parma, altri 7 indagati perquisiti. Le accuse: reclutamento di mercenari e combattimento in un conflitto armato estero. Le indagini sono ...

Skinhead italiani recluTavano mercenari : 6 arresti : “Combattevano con le milizie separatiste filorusse in Ucraina” : I carabinieri del Ros stanno eseguendo arresti a Milano e nelle province di Avellino e Parma nei confronti di 6 persone accusate di reclutamento di mercenari e combattimento in un conflitto armato estero. Secondo quanto emerso, alcune indagini nell’area Skinhead della Liguria, hanno svelato l’esistenza di una struttura operante sull’asse Italia-Ucraina per il reclutamento di mercenari tra le fila delle milizie separatiste filorusse ...

Skinhead italiani recluTavano filorussi per combattere in Ucraina : sei arresti : Le indagini, condotte dal Ros dei carabinieri e coordinate dalla Procura di Genova, hanno potato alla luce l'esistenza di gruppi impegnati ad arruolare milizie separatiste filorusse da inviare nella regione del Dombas, teatro degli scontri armati con le truppe del governo di Kiev. Sei gli arrestati ma ci sono altri sette indagati.Continua a leggere

