wired

: No, le uova vaginali di Gwyneth Paltrow non fanno bene. E ora dovrà pagare #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : No, le uova vaginali di Gwyneth Paltrow non fanno bene. E ora dovrà pagare #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - _bufale_ : No, le uova vaginali di Gwyneth Paltrow non fanno bene. E ora dovrà pagare - micheleiurillo : No, le uova vaginali di Gwyneth Paltrow non fanno bene. E ora dovrà pagare -

(Di giovedì 6 settembre 2018)(foto: Angela Weiss/Getty Images) Altro colpo sferrato alle fake news e alle bufale scientifiche. Goop, azienda di lifestyle essere della nota attrice145mila dollari come sanzione civile per aver ingannato i consumatori nella vendita didalle presunte proprietàfiche per la salute sessuale (invece assenti). Per chi non lo sapesse, infatti, la nota attriceha messo in vendita sul blog Goop delleda inserire nella vagina, fatte di giada e quarzo, al costo di 55 o 66 dollari, che – a detta dell’azienda – potenzierebbero i muscoli interni e farebberoa livello ormonale. Peccato che si tratti di un’affermazione senza riscontro, come confermano vari ginecologi, dato che non c’è alcuna prova scientifica di questi presunti effetti positivi. Anzi, ledi giada potrebbero ...