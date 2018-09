Nitro | il rapper più rock dell’Home Festival 2018

gqitalia

(Di giovedì 6 settembre 2018) «Dirò una cosa scomoda, ma l’Italia è sempre stata una terra di fighetti, da discoteca e camicia pulita… È un po’ uno stereotipo italiano, io ho un animo più. Non è questione di cosa è meglio o peggio, semplicemente è una cosa diversa. L’Italia spesso e volentieri purtroppo si è dimostrata – non lo dico io, lo dicono i fatti – modaiola: un artista funziona e dopo due anni viene dimenticato e pure sfottuto da quelli che lo ascoltavano»., lo è davvero, nella sua attitudine artistica. Nicola Albera, in arte, classe 1993, alle spalle collaborazioni importanti – una tra tutte la sua appartenenza al collettivo Machete – ha all’attivo tre album di cui l’ultimo, , uscito lo scorso 12 gennaio, è quello che gli ha svoltato la carriera, oltre a battere il record di streaming italiano di un singolo album in 24 h su Spotify, a ...