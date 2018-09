Nissan | Per nuova Leaf vendite record e incetta premi in 12 mesi

Nissan Juke - Una settimana con la 1.5 dCi Bose Personal Edition - Day 4 : Questa volta la redazione ha scelto di alternarsi alla guida della Juke, un grande classico targato Nissan. La protagonista di questo diario di bordo è la versione top di gamma Bose Personal Edition, abbinata al turbodiesel 1.5 dCi da 110 CV con cambio manuale a sei marce (da 24.320 euro). La Suv compatta giapponese si è da poco rinnovata con un leggero restyling, che ha introdotto una serie di piccole novità. Le calotte degli specchietti ...

Nissan introduce nuovi ricambi per migliore assistenza a clienti : Roma, 5 set., askanews, - Nissan ha ampliato i propri programmi post-vendita per i veicoli fuori garanzia, introducendo centinaia di nuovi ricambi per migliorare ulteriormente l'assistenza ai clienti. ...

Nissan Juke - Una settimana con la 1.5 dCi Bose Personal Edition - Day 3 : Questa volta la redazione ha scelto di alternarsi alla guida della Juke, un grande classico targato Nissan. La protagonista di questo diario di bordo è la versione top di gamma Bose Personal Edition, abbinata al turbodiesel 1.5 dCi da 110 CV con cambio manuale a sei marce (da 24.320 euro). La Suv compatta giapponese si è da poco rinnovata con un leggero restyling, che ha introdotto una serie di piccole novità. Le calotte degli specchietti ...

Nissan Juke - Una settimana con la 1.5 dCi Bose Personal Edition - Day 2 : Questa volta la redazione ha scelto di alternarsi alla guida della Juke, un grande classico targato Nissan. La protagonista di questo diario di bordo è la versione top di gamma Bose Personal Edition, abbinata al turbodiesel 1.5 dCi da 110 CV con cambio manuale a sei marce (da 24.320 euro). La Suv compatta giapponese si è da poco rinnovata con un leggero restyling, che ha introdotto una serie di piccole novità. Le calotte degli specchietti ...

Nissan Juke - Una settimana con la 1.5 dCi Bose Personal Edition : Questa volta la redazione ha scelto di alternarsi alla guida della Juke, un grande classico targato Nissan. La protagonista di questo diario di bordo è la versione top di gamma Bose Personal Edition, abbinata al turbodiesel 1.5 dCi da 110 CV con cambio manuale a sei marce (da 24.320 euro). La Suv compatta giapponese si è da poco rinnovata con un leggero restyling, che ha introdotto una serie di piccole novità. Le calotte degli specchietti ...

Nuova Nissan LEAF percorre 16.000 km a zero emissioni : Roma, 27 ago., askanews, - Dopo un viaggio di 16.000 chilometri, l'esploratore polare Marek Kaminski è arrivato in Giappone partendo dalla Polonia a bordo del veicolo elettrico più venduto in Europa, ...

Nuovo record per la Nissan Leaf - dalla Polonia al Giappone" : ...- spiega Kaminski - dimostra la fattibilità di un viaggio a zero emissioni a bordo di un'auto 100% elettrica ed è un esempio per gli esploratori che vogliono visitare gli angoli più remoti del mondo ...

Nissan Navara per ripulire le spiagge dalla plastica : Il pick-up Nissan più tenace per le comunità attive nella lotta all’inquinamento provocato dalla plastica. In un video, girato sulle coste della Cornovaglia, Navara OFF-ROADER AT32 affianca un team composto da padre e figlia per aiutarli ad affrontare la loro più impegnativa rimozione di plastica da una spiaggia. Ogni anno sono oltre 8 milioni le […] L'articolo Nissan Navara per ripulire le spiagge dalla plastica sembra essere il primo su ...

Nissan - Accordo con Envision per la cessione del settore batterie : Dopo la fallita cessione al fondo cinese Gsr Capital la Nissan ha preso accordi con l'Envision Group per la vendita della Automotive Energy Supply Corporation, dedicata allo sviluppo e alla produzione di batterie per i veicoli elettrici. L'Accordo include anche le unità produttive di Smyma, in Tennessee, e di Sunderland, in Inghilerra, oltre ai centri di ricerca giapponesi di Oppama, Atsugi e Zama: tutti i posti di lavoro saranno ...

Nissan Italia e Adduma Car insieme per il car sharing elettrico" : D'altronde il comparto del turismo rappresenta, oltre che una delle voci più importanti della nostra economia, un biglietto da visita con cui accogliere i visitatori nel Belpaese e il modo più amico ...

Nissan rafforza la collaborazione con Adduma : nuovi punti car sharing green per i turisti : In Sicilia al via il progetto “Italy green Tour” per visitare le bellezze del territorio partendo da Catania

Nissan accelera la mobilità elettrica per i taxi in Italia : La tutela dell’ambiente, l’utilizzo responsabile delle risorse e la lotta agli effetti del cambiamento climatico sono le principali sfide che le nostre città devono affrontare nei prossimi decenni in materia di sostenibilità...

