Nissan Juke - Una settimana con la 1 5 dCi Bose Personal Edition - Day 4

Nissan Juke - Una settimana con la 1.5 dCi Bose Personal Edition : Questa volta la redazione ha scelto di alternarsi alla guida della Juke, un grande classico targato Nissan. La protagonista di questo diario di bordo è la versione top di gamma Bose Personal Edition, abbinata al turbodiesel 1.5 dCi da 110 CV con cambio manuale a sei marce (da 24.320 euro). La Suv compatta giapponese si è da poco rinnovata con un leggero restyling, che ha introdotto una serie di piccole novità. Le calotte degli specchietti ...

Nissan Juke MY18 : prime consegne ai clienti : Nissan Juke MY18 è arrivato presso le concessionarie Nissan italiane e sono iniziate le prime consegne ai clienti. Il secondo restyling del crossover urbano rilancia la sfida in un segmento sempre più competitivo. Lo stile senza compromessi di Nissan Juke si arricchisce di un look più moderno e sportivo, grazie a una nuova griglia “V-Shape” […] L'articolo Nissan Juke MY18: prime consegne ai clienti sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Rilancio Nissan Juke tra estetica - sound e GPL : Anticipata a marzo al Salone di Ginevra, l'ultima edizione di Nissan Juke sbarca sul mercato italiano pronto a rilanciare la sfida nel combattuto segmento B-Suv, un mercato che lo vede protagonista ...

Nuova Nissan Juke 2018 : sbarca in Italia il rinnovato SUV nipponico [FOTO e PREZZI] : Nissan Juke MY18 è arrivato presso le concessionarie Nissan Italiane e sono iniziate le prime consegne ai clienti Secondo restyling per il crossover urbano Nissan, per rilanciare la sfida in un segmento di mercato sempre più competitivo. Lo stile senza compromessi di Nissan Juke si arricchisce di un look più moderno e sportivo, grazie a una Nuova griglia “V-Shape” dalla finitura Dark Chrome, gruppi ottici dalle finiture brunite e calotte ...

Nissan Juke - un restyling (leggero) a ritmo di musica – FOTO : musica, maestro! Uno dei pezzi forti del restyling della Juke, la pioniera delle B-Suv, non alberga infatti né nella meccanica né nell’estetica ma nell’esclusivo impianto sonoro messo a punto dalla Bose per la simpatica vetturetta nipponica costruita nel Regno Unito, a Sunderland. E benché l’operosa città portuale del nord-est inglese non rivaleggi musicalmente con la Liverpool dei Beatles o con la Punk London di ...

Nissan Juke MY18 arriva in Italia - le novità del restyling : Milano, 20 lug., askanews, - Lanciata nel 2010, ha dato vita a un nuovo segmento di vetture, quello del B-SUV, che oggi conta 31 modelli e, nel corso degli anni, si conferma un modello sempre molto ...

Nissan - Prodotto milionesimo Juke in stabilimento Sunderland : Roma, 17 lug., askanews, - A otto anni dal lancio di Nissan Juke, che ha decretato la nascita del segmento dei crossover compatti, nello stabilimento Nissan di Sunderland è stato realizzato il ...

Nissan Juke - Prodotto a Sunderland il milionesimo esemplare : Nuovo traguardo produttivo per la Nissan: nello stabilimento di Sunderland è stata realizzata la milionesima Juke. La crossover nipponica, venduta in 95 mila unità nel 2017, grazie al recente aggiornamento punta a incrementare ulteriormente la propria clientela. Una delle carte vincenti in suo possesso è rappresentata dallampia possibilità di personalizzazione: stando a quanto dichiarato dalla Casa, le varie proposte per interni, esterni e ...