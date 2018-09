Nike sceglie Kaepernick | gli americani bruciano le scarpe per protesta

gqitalia

(Di giovedì 6 settembre 2018) Un personaggio simbolo, un messaggio forte confezionato in maniera perfetta fin nei minimi particolari, la benzina sul fuoco del politicante di turno, gli hashtag su Twitter che scalano la classifica dei temi del giorno, l’applauso dei sostenitori e la vendetta dei contrari. Ci sono tutti gli ingredienti della classica storia americana nel vortice delle ultime quarantotto ore che ha travolto Colin, l’attuale sportivo antirazzista più popolare degli Stati Uniti che al pubblico italiano dirà poco o nulla, se non allo spicchio di appassionati di football americano e, più in generale, di sport. Quarterback dotato di tecnica e velocità scelto al secondo giro (numero 36) nel draft del 2011 dai San Francisco 49ers, il nativo di Milwaukee iniziò a farsi notare dal grande pubblico nella stagione 2016 per la mancata partecipazione all’inno americano, suonato prima dell’inizio ...