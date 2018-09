New York | in rally Advansix

New York : in forte denaro PVH : Effervescente l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,11%. L'analisi settimanale del titolo ...

A New York corre Michael Kors : Brilla l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che passa di mano con un aumento del 2,17%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury ...

New York : sviluppi positivi per Frontier Communications : Prepotente rialzo per Frontier Communications , che mostra una salita bruciante del 4,75% sui valori precedenti. L'andamento di Frontier Communications nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva ...

La Borsa di New York apre a due colori : A Wall Street , il Dow Jones è sostanzialmente stabile e guadagna lo 0,27%. Sulla stessa linea, resta piatto lo S&P-500 . In calo il Nasdaq 100 , -0,10%,. Gli investitori guardano con timore alle ...

Trump furioso con Il New York Times : "La palude contrattacca - ma noi vinceremo" : Donald Trump non ha preso bene l'articolo anonimo comparso il 5 settembre sul New York Times, in cui un suo funzionario sostiene che lo staff lavora per arginare il presidente, in una sorta di silenziosa resistenza. "Sto drenando la palude, e la palude sta cercando di contrattaccare. Non preoccupatevi, vinceremo!", la risposta via twitter del numero uno della Casa Bianca, che secondo l'autore dell'editoriale anonimo continua ad "agire in un modo ...

Un funzionario della Casa Bianca scrive un editoriale anonimo sul New York Times : "Faccio parte della resistenza" : Volano gli stracci alla Casa Bianca, e spunta persino una "gola profonda" (o corvo che dir si voglia) che, presa carta e penna, scrive un editoriale (ovviamente anonimo) per il New York Times, spargendo veleno a piene mani contro Donald Trump e la sua squadra. L"autore dell'articolo dichiara di essere un alto funzionario dell"amministrazione, membro della resistenza contro il presidente. "Il dilemma che (Trump) non coglie pienamente è che molti ...

È rientrato l’allarme per l’aereo isolato all’aeroporto di New York dopo che diversi passeggeri si erano sentiti male : È rientrato l’allarme per l’aereo di Emirates isolato mercoledì all’aeroporto di New York dopo che alcune persone a bordo si erano sentite male. Una fonte governativa citata da CBS ha detto che sembra essere stata esclusa l’ipotesi dell’attacco terroristico, anche The post È rientrato l’allarme per l’aereo isolato all’aeroporto di New York dopo che diversi passeggeri si erano sentiti male appeared first on Il Post.

New York - decine di passeggeri si sentono male su un volo partito da Dubai : Momenti di terrore su un Airbus A388 volo Emirates 203, partito stamane da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e diretto a New York. A bordo circa 500 passeggeri. Molti di loro improvvisamente avrebbero accusato dei malori piuttosto gravi, tanto da destare la preoccupazione del comandante e del personale di bordo, che ha immediatamente avvisato la compagnia. I sintomi avvertiti dai passeggeri sono tosse convulsa e febbre a 40. L'aereo è atterrato ...

Passeggeri in quarantena a New York dopo un volo da Dubai : È stato messo in quarantena al suo arrivo all’aeroporto Jfk di New York un volo Emirates proveniente da Dubai, a bordo del quale diversi Passeggeri si sono sentiti male durante la traversata. Inizialmente l’emittente Nbc New York aveva parlato di fino a 100 Passeggeri colti da malore, ma su Twitter la compagnia aerea ha confermato il malore solo pe...

QUARANTENA A New York : MALORI VIOLENTI SU VOLO EMIRATES/ Video ultime notizie : già malati prima del volo? : New YORK, aereo EMIRATES in QUARANTENA. ultime notizie, circa 100 passeggeri malati a bordo con la febbre alta: isolato in pista, allertate le autorità(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 00:54:00 GMT)

L’articolo anonimo contro Trump sul New York Times : Lo ha scritto un membro dell'amministrazione, per raccontare che ci sono "persone coraggiose" alla Casa Bianca che cercano di impedire al presidente di fare danni The post L’articolo anonimo contro Trump sul New York Times appeared first on Il Post.

“Roma è sporca e invasa da enormi gabbiani” - il New York Times denuncia il degrado della Capitale e il Sindaco Raggi annuncia nuovi cassonetti [FOTO] : 1/5 Foto di Stephanie Gengotti per il New York Times ...

“Roma è sporca e invasa da enormi gabbiani” - il New York Times denuncia il degrado della Capitale e il Sindaco Raggi annuncia nuovi cassonetti [FOTO] : 1/5 Foto di Stephanie Gengotti per il New York Times ...

USA : Paura sul volo Dubai-New York - 100 passeggeri colti da malore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve