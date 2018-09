Nel caos vaccini c' è lo zampino della Lega Ostruzionismo a oltranza Pd

Danimarca Nel caos : in campo con giocatori di B - C e futsal. Ed è k.o. in Slovacchia : I giornalisti danesi, prima di Slovacchia-Danimarca, avevano consultato gli almanacchi per ritrovare la sconfitta più pesante subita dalla nazionale: risaliva al 1937, uno 0-8 incassato contro la ...

“Freddie Mercury era un fr*cio” – Carlitadolce Nel caos - YouTube le cancella il video : YouTube ha delle regole molto ferree: sembrerebbe non tollerare infatti (non è purtroppo sempre così) le offese omofobe e razziste, per questo motivo quando Carlitadolce ha pubblicato il suo video vlog realizzato Zanzibar le è stato cancellato. Nel video la YouTuber campana ha girato varie località dello Zanzibar con una guida del posto bilingue e quando l’ha portata nella casa dove era nato Freddie Mercury si è lasciato andare ad offese ...

Benfica Nel caos : il club sotto accusa per corruzione : Benfica, Sporting Braga e Sporting Lisbona guidano con dieci punti la classifica del campionato portoghese con un punto di vantaggio sul Porto. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, però, ...

Ponte Genova entro un anno - ToniNelli denuncia pressioni esterne ed interne - scoppia il Caos in aula : Il nuovo Ponte a Genova sarà ricostruito entro un anno. Lo prevede la risoluzione congiunta di M5S e LEGA approvata alla camera Con 296 sì, 129 no e 98 astenuti, dopo una movimentata seduta viene approvata la risoluzione congiunta M5S-Lega. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha infatti accusato di aver “desecretato le concessioni nonostante le pressioni subite”. La frase ha scatenato la reazione delle opposizioni: ...

Nations League - Danimarca Nel caos : convocati giocatori di futsal contro la Slovacchia : Scorre il countdown verso l'inizio della Nations League, prima edizione del torneo europeo che coinvolge anche la Danimarca iscritta alla Lega B. Una Nazionale particolarmente d'attualità quella ...

Libia Nel caos - si combatte a Tripoli. Salvini : "Escludo interventi militari" : Non c'é soluzione militare per la situazione in Libia, solo politica". Così un portavoce della Commissione europea, che aggiunge: "l'escalation della violenza sta minando una situazione che è già ...

Libia Nel caos - scontri a Tripoli : 47 morti/ Ultime notizie - avanza Settima Brigata : Sarraj cerca una tregua : Libia, caos a Tripoli: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 15:10:00 GMT)

Libia Nel caos : Tripoli sotto assedio : Mentre in Siria l'esercito regolare di Assad è pronto allo scontro finale contro lo Stato Islamico e le altre fazioni ribelli arroccate nella città di Idlib, in Libia si assiste ad un inedito sviluppo della guerra civile iniziata nel 2014. La 7/a Brigata, guidata da Abdel Rahim Al Kani e legata al signore della guerra Salah Badi, ha intensificato gli scontri intorno alla capitale, Tripoli. Le milizie di Al Kani hanno già preso il controllo della ...

Tripoli Nel caos - cosa sta succedendo in Libia? : C’è ancora la bandiera italiana sull’ambasciata a Tripoli, in Libia, ma è forse l’unico segno di normalità attorno alla nostra sede diplomatica nella capitale libica. Sono invece chiuse le persiane e ci sono davanti all’edificio due auto della polizia libica con una decina di agenti. Sono rimaste solo sei persone del corpo diplomatico (non l’ambasciatore) in un’ambasciata che ufficialmente non chiude, ma che ha allontanato gran parte del ...

