Nazionale | Mancini avverte | “Fate giocare gli italiani”

Nazionale Italiana - un patriottico Roberto Mancini ha l’appoggio del Ministro Salvini : L’appello patriottico del commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini: “Fate giocare calciatori italiani in serie A” Il plauso del Ministro Matteo Salvini che da sempre chiede un tetto massimo per i calciatori stranieri nelle squadre italiane. «Fate giocare gli italiani». L’allarme azzurro lanciato dal ritiro di Coverciano dal ct Roberto Mancini ai suoi colleghi di club è stato subito raccolto. «Sono felice che anche altri ...

Nazionale - Malagò : “Mancini ha ragione - ma ci sono anche le esigenze dei club” : “Faccio i complimenti a Roberto Mancini perché ha avuto coraggio, però bisogna anche tener conto della realtà, in particolare delle esigenze e dei conti dei club”. Con queste parole, a margine dell’inaugurazione della nuova “Casa delle Farfalle”, la palestra in cui si allenerà la Nazionale italiana di ginnastica ritmica, il presidente del Coni Giovanni Malagò ha commentato lo sfogo del ct Roberto Mancini, che ...

Nazionale - Mancini : “dobbiamo tornare protagonisti” : “Ci vorrà tempo è pazienza, la strada sarà lunga ma l’obiettivo è tornare protagonisti per puntare al campionato del mondo e d’Europa”. Lo ha detto il ct dell’Italia Roberto Mancini, a margine della premiazione a Coverciano del 38esimo Premio Nazionale Nereo Rocco dell’Us Settignanese. “E’ un onore ricevere un premio così importante e prestigioso, per un allenatore che ha fatto la storia del ...

Nazionale - Mancini : "Ci vorrà tempo e pazienza - ma torneremo protagonisti" : ... "Ci vorrà tempo e pazienza, la strada sarà lunga ma l'obiettivo è tornare protagonisti per puntare al campionato del mondo e d'Europa". Mancini: "Vi spiego perchè la Uefa Nations League è importante"...

Italia : musica - esperimenti e 433. La giornata della Nazionale di Mancini : musica prima e musica dopo, in mezzo lavoro e tanta tattica nella seconda giornata di allenamento della Nazionale di Mancini in vista della Nations Cup, la prima vera seduta a ranghi completi dopo il ...

Mancini arringa la sua Nazionale : “voglio riportarla in alto” - intanto prova il suo 4-3-3… : Roberto Mancini presenta le sue intenzioni per il nuovo corso della Nazionale italiana, un 4-3-3 spettacolare e tanta voglia di tornare in alto Roberto Mancini, dopo aver lanciato messaggi a tutti i tecnici della Serie A, ha mandato un segnale importante alla sua Nazionale. Questa Italia vuole tornare a vincere ed a sedersi al tavolo con le grandi di tutto il mondo, come era abituata negli anni passati prima della “cura” ...

Nazionale - Javier Zanetti 'risponde' a Mancini : 'Giovani italiani? In Serie A deve giocare chi è più bravo' : "Dopo la mancata qualificazione al Mondiale occorre fare un lavoro che possa far crescere i giovani italiani. Mancini è di certo la persona adatta per questo tipo di percorso. In campionato, però, ...

Nazionale - Zanetti a Mancini : "Pochi italiani? Giochi chi è più bravo" : "In Serie A è giusto che Giochi chi è più bravo, indipendentemente dalla nazionalità". Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, commenta così le parole di Roberto Mancini , che ieri aveva lanciato l'...

Nazionale - Donnarumma sgomita per essere l’erede di Buffon : “tocca a Mancini scegliere tra me” : Il portiere della Nazionale e del Milan ha sottolineato come toccherà a Mancini scegliere l’erede di Buffon La Nazionale si prepara al match con la Polonia di venerdì, che vale l’esordio in Uefa Nations League per gli azzurri di Mancini. In porta al Dall’Ara potrebbe esserci Donnarumma come erede di Buffon, ma toccherà al commissario tecnico scegliere tra il portiere rossonero, Perin e Sirigu. Jennifer ...

Nazionale - allarme di Mancini : 'Mai così pochi italiani in campo' : La preoccupazione del ct azzurro al raduno a Coverciano in vista della Nations League. Per 'Mancio', inoltre, 'spesso gli italiani che vanno in panchina sono meglio dei titolari stranieri' -

Nazionale - Roberto Mancini ironizza sulle condizioni fisiche di Balotelli : 'Ha perso 8/9 grammi' : I convocati ci sono, ora si attende solo il fischio di inizio fissato per venerdì 7 settembre alle ore 20:45. In attesa del match, Roberto Mancini risponde alle domande dei giornalisti sui giocatori ...

Caso Nazionale - l'accusa di Mancini : "Mai così pochi italiani in A. Ci vuole più coraggio" : Ma quando allenava l'Inter anche lui giocò con 11 stranieri titolari Il Caso Nazionale di Roberto Mancini scuote il campionato appena partito e riapre con la forza di numeri sconosciuti una questione ...

Talento Zaniolo - mai in A e già azzurro : Mancini - così si svilisce la Nazionale : Non vogliamo passare da vecchi nostalgici e un po' rimbambiti , di quelli che 'il calcio non è più come una volta'. Il cambiamento di questo nostro mondo lo abbiamo seguito e vissuto, oggi non è migliore né peggiore rispetto a ieri, semplicemente è diverso, come tutto del resto: sotto certi aspetti ci piace di più, sotto altri molto meno. La ...

Nazionale - Mancini : “I giovani giocano poco - serve il coraggio di lanciarli” : Roberto Mancini non vedeva l’ora di fare sul serio dopo i test contro Arabia Saudita, Francia e Olanda: è tempo di Nations League per gli azzurri. Nella conferenza stampa di Coverciano, il ct ha toccato tanti dei temi che orbitano attorno alla nuova Italia. “Il nostro obiettivo è trovare giocatori e comunque la maggior parte dei convocati sono con noi da giugno, abbiamo aggiunto qualche giovane. La Nations League è una competizione ...