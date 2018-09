Nations League | subito un big match | all’Allianz Arena si gioca Germania-Francia

Nations League - Germania-Francia e Inghilterra-Spagna in diretta su Canale 5 : Debutta oggi la Nations League. Si tratta di una nuova competizione che coinvolge tutte le 55 nazionali membri della Uefa e che si concluderà il 20 novembre prossimo. Mediaset ne detiene i diritti tv per l'Italia e ne trasmetterà in esclusiva le partite migliori. In occasione del primo turno, stasera la sfida tra Germania e Francia, sabato 8 Inghilterra-Spagna, entrambe su Canale 5.La cosiddetta Champions delle nazioni mette in palio, ...

Al via la Nations League : come funziona il nuovo torneo per nazionali : come funziona la Uefa Nations League? La domanda se la sono fatti in molto. Oggi sarà dato il via alla nuova Uefa Nations League. L'articolo Al via la Nations League: come funziona il nuovo torneo per nazionali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Italia-Polonia - Nations League 2019 : le probabili formazioni. Sfida tra Balotelli e Lewandowski come terminali offensivi - sorpresa Benassi dal 1' : Per la Nazionale Italiana di calcio è la vigilia del primo incontro ufficiale sotto la guida del c.t. Roberto Mancini. L’Italia affronta la Polonia a Bologna (venerdì 7 settembre, ore 20.45) nel primo match della fase a gironi della UEFA Nations League, la nuova competizione riservata alle nazioni europee che assegnerà anche gli ultimi quattro posti per Euro 2020. Il tecnico azzurro dovrebbe schierare la squadra con un 4-3-3 in cui il ...

Inizia la Nations League : Il nuovo torneo tra le Nazionali di calcio maschile d'Europa, che può tornare comodo anche per qualificarsi agli Europei: l'Italia dovrà giocare contro Polonia e Portogallo The post Inizia la Nations League appeared first on Il Post.

Italia-Polonia - Nations League 2018-2019 : su che canale vederla in tv? Orario d’inizio e palinsesto : Venerdì 7 settembre si giocherà Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2018-2019. Gli azzurri debutteranno nella neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA con l’obiettivo di aumentare il numero di incontri coni tre punti in palio e di ridurre le amichevoli. Allo Stadio Dall’Ara di Bologna, la nostra Nazionale se la dovrà vedere con gli ostici biancorossi guidati da Lewandowski: i ragazzi del CT Roberto ...

Germania-Francia 6 settembre 2018 : la nuova Nations League esordisce su Canale 5 : Germania-Francia UEFA Nations League Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Il nuovo torneo sostituisce le amichevoli tra le Nazionali ...

Germania-Francia - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : La UEFA Nations League si apre con la super sfida tra Germania e Francia. La nuova competizione riservata alle Nazionali europee regalerà subito una partita spettacolare tra i transalpini, che sono reduci dal trionfo ai Mondiali in Russia e i tedeschi, che alzarono invece la Coppa quattro anni prima. La squadra di Deschamps vuole quindi continuare a incantare con Mbappé e Grizmann, mentre dall’altra parte Loew cercherà di ripartire al meglio con ...

