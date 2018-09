Nati oggi | ecco chi compie gli anni a settembre

Sgomberi - il Campidoglio vuole il dialogo ma il prefetto accelera. E la Regione è in ritardo sugli alloggi alterNativi : Prima i censimenti delle occupazioni collettive con le possibili alternative. Solo dopo, via libera agli Sgomberi. Anche se la Prefettura attende soluzioni concrete e non “i soliti annunci”. Per il momento in Campidoglio vince la linea del dialogo, rispetto a quella dell’ “azione” invocata dal Viminale con una circolare che, nei giorni scorsi, ha reinnescato la miccia fin qui sopita dell’emergenza abitativa a Roma, una delle piazze più calde (e ...

GLI AMMUTINati DEL BOUNTY/ Su La7 il film con Marlon Brando (oggi - 5 settembre 2018) : Gli AMMUTINATI del BOUNTY, il film in onda su La7 oggi, mercoledì 5 settembre 2018. Nel cast: Marlon Brando e Trevor Howard, alla regia Lewis Milestone. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 04:29:00 GMT)

Final destiNation 5 - Canale 20/ Info streaming e trama del film di Steven Quale (oggi - 3 settembre 2018) : Su Canale 20 va in onda oggi, 3 settembre, il film Final destination 5. La pellicola è diretta da Steven Quale e nel cast troviamo Nicholas D'Agosto, Emma Bell e Tony Todd.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 19:31:00 GMT)

FINAL DESTINatiON 5/ Su Canale 20 il film di Steven Quale (oggi - 3 settembre 2018) : Su Canale 20 va in onda oggi, 3 settembre, il film FINAL DESTINATION 5. La pellicola è diretta da Steven Quale e nel cast troviamo Nicholas D'Agosto, Emma Bell e Tony Todd.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 16:09:00 GMT)

Final DestiNation 5/ Su Canale 20 il film con Nicholas D'Agosto ed Emma Bell (oggi - 3 settembre 2018) : Su Canale 20 va in onda oggi, 3 settembre, il film Final Destination 5. La pellicola è diretta da Steven Quale e nel cast troviamo Nicholas D'Agosto, Emma Bell e Tony Todd.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:37:00 GMT)

Crollo Ponte Genova : in cantiere strade alterNative con gazebo antipioggia : Gli operai montano ‘gazebo impermeabili’ di fortuna per lavorare 24 ore su 24 sotto la pioggia nei cantieri genovesi della viabilità alternativa al Ponte Morandi. E’ successo oggi pomeriggio nel cantiere per ampliare lungomare Canepa da quattro a sei corsie, dove un gruppo di operai incaricato della posa dei sotto servizi ha montato un gazebo impermeabile di colore verde nell’area di intervento mentre pioveva. Nonostante ...

Sky-Eurosport - oggi scade il contratto. Si tratta il rinnovo - ma gli US Open 2018 sono a rischio per gli abboNati : La storia sempre più complessa dei rapporti tra Sky ed Eurosport giunge oggi a un punto davvero critico. Il contratto con cui i canali paneuropei del gruppo Discovery trasmettono sulla piattaforma di Rupert Murdoch scade oggi, e le due parti ancora non hanno trovato un accordo sul rinnovo. Nel caso in cui la situazione di stallo si protrarrà oltre la data odierna, il segnale di Eurosport su Sky sarà spento fino a nuova comunicazione, se mai ci ...

Sci Nautico – Oggi al via i CampioNati Europei U21 e Paralimpici in Francia : Campionati Europei U21 e Paralimpici al via Oggi in Francia Iniziano Oggi a Roquebrun su Argens i Campionati Europei Under 21 e Paralimpici, organizzati insieme come da consuetudine a dimostrazione della realizzata integrazione che atleti Paralimpici e normodotati vivono nell’ambiente dello sci Nautico. Tre le categorie paralimpiche in gara: Standing, Seated e Vision impaired. Gli azzurri convocati sono i lombardi Sabrina Bassi, Daniele ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 25 agosto 2018 : Leone - Capricorno quali sono i segni più fortuNati? : Oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele: previsioni segno per segno di oggi 25 agosto 2018. L'Ariete vive dei dubbi sentimentali che creano un po' di difficoltà, tutti gli altri segni zodiacali?(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 09:40:00 GMT)

Welfare : Ugl PensioNati - pensionato oggi svolge funzione sociale ed economica. : Roma, 22 ago. , Labitalia, - "Il pensionato di oggi svolge una funzione sociale, ricopre un aspetto economico. Il pensionato di oggi può rivendicare una funzione politica. A causa dell'attuale situazione, le famiglie ricercano nel 'nonno', nella pensione del nonno, nella casa del nonno, nella disponibilità del nonno un supporto essenziale". A dirlo Gianfranco ...

Crollo Genova - consegNati altri 6 alloggi alle famiglie sfollate : Genova, 21 ago., askanews, - A Genova continua la consegna dei nuovi alloggi alle famiglie sfollate a seguito del Crollo di Ponte Morandi. Dopo i cinque appartamenti consegnati ieri, l'assegnazione di ...

Londra : pioggia di acquisti su Mediclinic InterNational : Protagonista Mediclinic International , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,49%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Final DestiNation 5 - Canale 20/ Info streaming del film con N.D'Agosto ed Emma Bell (oggi - 20 agosto 2018) : Su Canale 20 va in onda il film Final Destination 5 con Nicholas D'agosto, Emma Bell, Miles Fisher e Jacqueline MacInnes Wood. (oggi, 20 agosto 2018)(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:45:00 GMT)

Crollo Genova - consegNati i primi 5 alloggi agli sfollati : Genova, 20 ago., askanews, - Sono stati consegnati poco dopo le 16 i primi cinque appartamenti ai cittadini sfollati dalle proprie abitazioni di via Porro, nel quartiere genovese di Certosa, dopo il ...