Napolimania | basta porcate sulla pelle dei tifosi | anche perché le curve sono pericolose

calciomercato

: RT @cmdotcom: #Napoli, biglietti più cari del 290%: basta porcate sulla pelle dei tifosi! - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Napoli, biglietti più cari del 290%: basta porcate sulla pelle dei tifosi! - cmdotcom : #Napoli, biglietti più cari del 290%: basta porcate sulla pelle dei tifosi! - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: Parlate meno di #CR7 e più di #Ancelotti . Bene vincere, ma basta rimonte! -

(Di giovedì 6 settembre 2018) ... 'Ad oggi nessuno ci ha contattato, come non era stato fatto per il Milan', dimostra che lo stadio sta solo diventando questione politica tra amministratori pubblici e De Laurentiis. IL BUON SENSO - ...