Napoli | le cifre del rinnovo Koulibaly | inserita una clausola rescissoria

Calciomercato Napoli - rinnovo Koulibaly ufficiale : cifre : ' Koulibaly è il più forte difensore al mondo e ha rinnovato il contratto per i prossimo cinque anni - disse il presidente del Napoli ad inizio agosto -. Per lui ho rifiutato 90 milioni, tre squadre ...

Napoli - prove di rinnovo per Zielinski : ecco le cifre : Dopo la doppietta decisiva contro il Milan c'è aria di rinnovo per Piotr Zielinski . Secondo La Gazzetta dello Sport , in seguito ai due gol del polacco c'è subito stato un confronto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli ed è stata avanzata immediatamente la richiesta di convocazione all'agente per il ...

OSPINA AL Napoli / Ultime notizie : il portiere già stasera in Italia - ecco le cifre : OSPINA al NAPOLI , Ultime notizie : ecco il nuovo portiere per Carlo Ancelotti! L'estremo difensore colombiano arriva dall'Arsenal e probabilmente sarà il nuovo titolare dei campani.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 21:38:00 GMT)

Napoli - tutto fatto per Malcuit : le cifre : Le visite mediche, come riporta Sky Sport , potrebbero svolgersi già lunedì prossimo, poi arriverà la firma sul contratto.

Arias a un passo dal Napoli : le cifre - blindati Hysaj e Zielinski : Intanto il club del presidente De Laurentiis è al lavoro per blindare un altro terzino destro, l'albanese Hysaj e il centrocampista polacco Zielinski : sempre secondo la Gazzetta dello Sport , per ...

Calciomercato Napoli - arriva la risposta di De Laurentiis : scatto per Benzema [CIFRE e DETTAGLI] : Il Napoli risponde subito alla Juventus, i bianconeri hanno ufficializzato l’arrivo di Cristiano Ronaldo, gli azzurri stanno per portare la termine la trattativa, sempre con il Real Madrid per Karim Benzema. --La richiesta di Carlo Ancelotti sta per essere accontentata, nelle ultime ore è andato in scena un nuovo incontro, le parti sono vicine e la fumata bianca può arrivare entro i prossimi giorni, nella testa dell’ex Bayern Monaco l’intenzione ...