Napoli | già spente le telecamere anti-stese al Rione Sanità | non c?è il contratto

Napoli : da Mertens a Zielinski - ecco la strategia di De Laurentiis per i rinnovi : ... operazione possibile anche attraverso i buoni rapporti con Fali Ramadani , nuovo agente di Kalidou e intermediario dell'operazione Sarri-Chelsea , con una nuova politica che porta a ripensare, come ...

VIDEO / Sampdoria- Napoli (3-0) : highlights e gol - la magia di Quagliarella (Serie A 3^ giornata) : VIDEO Sampdoria Napoli (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Pesante KO per la squadra di Ancelotti.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:04:00 GMT)

Napoli - pronto il rinnovo per tre pezzi pregiati : Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli non si ferma sul fronte rinnovi dopo aver blindato Koulibaly . Aurelio De Laurentiis starebbe per chiudere altri tre prolungamenti contrattuali: quello imminente riguarda Piotr ...