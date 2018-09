Napoli | a 19 anni salvato grazie ad un cuore artificiale | successo per l' ospedale Monaldi

Sampdoria-Napoli - aggressione ai danni di un tifoso doriano [FOTO] : Sampdoria-Napoli fa ancora parlare di sé a causa di un’aggressione subita da un tifoso doriano da parte degli ospiti partenopei Sampdoria-Napoli è stata vinta con tre reti di scarto dai doriani, dominanti a Marassi. Oggi siamo però costretti a tornare a parlare della gara per un episodio non certo piacevole, vale a dire un’aggressione ai danni di un tifoso del Doria. “Nel post partita di Sampdoria-Napoli uno dei gestori ...

Napoli - Dema presenta il conto : tre anni - 8 milioni per lo stadio : La bozza della nuova convenzione - chiarisce poi l'assessore allo Sport - l'abbiamo riposta in un cassetto e non ha avuto seguito'. CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli ...

Meg : «Gli anni ’80 non sono stati un bel periodo a Napoli c’era la speculazione edilizia - l’eroina e il terrorismo» : MEG firma la colonna sonora ed è voce narrante del film documentario di Francesco Patierno “Camorra“, presentato domenica 2 settembre all’interno dell 75° edizione del Festival del Cinema di Venezia e che andrà in onda domani, martedì 4 settembre, su Rai3 in seconda serata. All’interno anche il brano inedito “Corona di Spine“, che la cantautrice ha scritto ispirata dal materiale di repertorio delle teche ...

Napoli - maltrattata dal marito e stuprata dal cognato : un incubo durato anni : Una vicenda che farebbe venire i brividi anche al più insensibile di questo mondo si è consumata a San Giuseppe Vesuviano, piccolo comune della provincia di Napoli, e riguarda purtroppo il sempre più frequente fenomeno di violenza ai danni di una donna [VIDEO]. La vittima, una trentaseienne di origini bengalesi, costretta per oltre otto anni a subire violenze fisiche, psicologiche e maltrattamenti da parte del marito e del cognato. Secondo ...

Travolti da auto in corsa - 7 feriti e una morta : Maria Napoli di 87 anni : Sette Persone ferita e una signora di 87 anni, Maria Napoli, morta. Tutti sono stati Travolti da un'auto in corsa la notte scorsa a Palagonia.

Maltempo - forte vento a Napoli : danni e disagi - ‘scoperchiata’ palazzina : Una fortissima raffica di vento ha scoperchiato una palazzina che si trova in via Nuovo Tempio, nella zona di San Pietro a Patierno, a Napoli. A volare via, secondo quanto si apprende, e’ stata la guaina di copertura del terrazzo, finita in un parcheggio dell’Air Atitech, nei pressi dell’aeroporto di Capodichino, senza provocare problemi al traffico aereo. Un’altra parte della guaina e’ invece precipitata su alcune ...

A Napoli il Michael Jackson Day nel giorno in cui avrebbe festeggiato 60 anni : Alla Mostra D'Oltremare la quinta edizione del Michael Jackson Day. Un appuntamento imperdibile per i fan che si sono dati appuntamento a Napoli per festeggiare i 60 anni del re del pop scomparso...

Napoli-Milan - la prima dopo 35 anni senza telecronaca di Carlo Pellegatti : Fino a Napoli-Milan di stasera , che per la storia delle cose davvero rossonere è una partita particolare e un po' triste, perché è la prima, dopo 35 anni, senza la cronaca di Carlo Pellegatti. ...

Napoli-Milan - precedenti e statistiche : le due squadre sempre in gol da 9 anni : Sabato sera si giocherà Napoli-Milan, considerato il big match della seconda giornata di Serie A. A differenza degli azzurri, per i rossoneri si tratterà del debutto stagionale. Dopo il rinvio della partita contro il Genoa, infatti, la squadra allenata da Gattuso farà il suo esordio nella complicata trasferta del San Paolo. precedenti e statistiche Napoli-Milan Da ben otto anni il Milan non batte il Napoli al San Paolo. L’ultimo successo ...

Maltempo Napoli - violento temporale ad Acerra : danni - allagamenti e disagi : Violenta ondata di Maltempo nelle scorse ore ad Acerra: un temporale ha causato numerosi danni ad abitazioni private, allagamenti e disagi. Vento e pioggia hanno danneggiato la tensostruttura sportiva di via Manzoni, con la rimozione della tenda di copertura della struttura, e numerosi alberi sono caduti in diverse parti della città. Registrati allagamenti di alcune strade anche a Melito, Giugliano e Sant’Antimo. L'articolo Maltempo ...

Luciano De Crescenzo compie 90 anni/ L'ingegnere di Napoli tra arte - cinema e Bellavista : Luciano De Crescenzo compie 90 anni, L'ingegnere tra scrittura, cinema e il suo successo "Così parlò Bellavista": "Napoli ultima speranza dell'umanità"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 11:13:00 GMT)

A Policastro B. si celebra l'arrivo del Conte Giovanni Carafa da Napoli : ... ORE 21,15 – Arrivo del Conte Giovanni Carafa e Contessa; ORE 21,30 – Spettacolo Sbandieratori e musici Città di Grumo Appula; ORE 21,45 – Inizio del cerimoniale storico e spettacoli vari; ORE 23,00- ...

Napoli - Carlo Ancelotti pronto per la nuova stagione : “che emozione tornare in Italia dopo 9 anni” : Napoli, Carlo Ancelotti torna in Serie A dopo 9 lunghi anni di successi in giro per l’Europa: è tutto pronto per la nuova stagione “Sono molto emozionato, torno in Italia dopo 9 anni, tante cose sono cambiate ma sono contento di essere qui”. E’ lo stato d’animo dell’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Lazio in programma domani ...

Lazio-Napoli - la prima di Ancelotti : «Emozionante tornare dopo 9 anni - non mi stanco mai di vincere» : La prima volta di Carlo Ancelotti. Il nuovo allenatore del Napoli, da martedì a lavoro a Castel Volturno, incontra la stampa nel rinovato centro tecnico azzurro a poche ore dall?esordio...