Musica e teatro a San Domenico Maggiore | il programma degli eventi

6 settembre - L'ARTISTA DI FAMA INTERNAZIONALE GIANNA FRATTA AL TEATRO "LUCIO DALLA" PER Musica ERETICA - Manfredonia : ... e non intendo solo i giovani musicisti dell'orchestra, ma intendo tutta quella Comunità – sempre più numerosa – che si ritrova intorno al TEATRO Comunale "Lucio Dalla", per gli spettacoli o per le ...

5Rassegna "Foggia a teatro" tra Teatro – Musica - Danza. Ecco il calendario degli spettacoli : Il calendario degli spettacoli: venerdì 19 ottobre 2018 Mario Zamma, Nicola Canonico, Giuseppe Cantire, Alessia Fabiani in "Tre papà per un bebè" venerdì 16 novembre 2018 Gianni Ferreri e Antonella ...

Tre incontri sul Parterre - tra storia - Musica e teatro : In programma ci sono incontri, convegni ma anche concerti e spettacoli. Il primo è con lo storico Andrea Ottanelli che, domenica 16 settembre, terrà la conferenza "Pistoia ai suoi figli caduti per la ...

Catania. Notte di Musical con Raimondo Todaro al Teatro Bellini : Dal Musical al classico repertorio sinfonico e corale. È ricca e variegata l’offerta artistica che il Teatro Massimo Bellini di

TEATRO - CIRCO - LETTERATURA E Musica : CIRK FANTASTIK COLORA FIRENZE : In tutti i giorni del festival prima e dopo gli spettacoli, saranno fruibili gratuitamente concerti, laboratori per bambini e spettacoli a cappello, per avvicinarsi, vivere ed assaporare l'atmosfera ...

Performance - danza - teatro e Musica al Quadraro : dal 15 al 29 settembre con il festival ‘Attraversamenti Multipli’ : Roma – Dal 15 al 29 settembre, presso l’isola pedonale di Largo Spartaco nel quartiere romano del Quadraro, si svolge la 18° edizione del festival crossdisciplinare Attraversamenti Multipli, ideato e organizzato dalla compagnia teatrale Margine Operativo, con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani. Il festival è parte del programma dell’Estate Romana, promossa da ROMA CAPITALE Assessorato alla Crescita culturale in ...

Continua il festival poetico "Il Federiciano" di Rocca Imperiale con importanti momenti di poesia - teatro - cinema e Musica. L'ospite di oggi ... : Ha curato la regia e la sceneggiatura del film ' Musica per vecchi animali' , 1989, , scrive per il teatro e ha allestito e recitato in numerosi spettacoli con musicisti jazz e classici. Tiene da ...

ROMA Teatroinscatola presenta la prima edizione di DI LA' DAL FIUME dal OGGI 25 agosto al 2 settembre 2018 : Musica - teatro - poesia e ... : ... il concerto inedito prodotto da teatroinscatola, con Luca Venitucci su musiche di Alvin Curran, uno dei più importanti esponenti della free improvisation, scritte per spettacoli teatrali di Memè ...

Estate Lettese - al via Lectrock : un viaggio nella storia tra Musica e teatro. Ospite l'attore comico Dado : ... di "Adv Spettacoli" con Antonio Di Vello ideatore dell'evento che coordina la parte degli spettacoli, di "Movielive produzioni video" con Carmine Di Cecco che si occupa della diretta video e di "Top ...

Torna l'Arena Arbostella - da lunedì 27 a sabato 2 Musica - teatro e danza sotto le stelle. : Una settimana tra spettacoli teatrali comici, serate musicali e danza. Ma veniamo al programma. Si comincia come detto lunedi 27 agosto alle ore 21,15 con la "Compagnia Comica Salernitana" che ...

Teatro - danza - Musica : il festival multidisciplinare 'Approdi' torna dal 25 agosto al 9 settembre : Negli ultimi anni si sono dedicati prevalentemente alla creazione ed esecuzione live di musiche per spettacoli teatrali, performance poetiche/letterarie, tappeti sonori per performance audio/visive. ...

"Agosto Culturale Sanvenanzese". Dalla Musica al teatro - senza trascurare libri e sapori : 50 anni tra caccia e politica" pubblicato per Intermedia Edizioni. Accanto all'autore, interverranno il sindaco di San Venanzo Marsilio Marinelli, il vicepresidente nazionale di Federcaccia Massimo ...

Nasce a Roma “Di là dal Fiume” : dal 25 agosto tra Trastevere e Porta Portese 14 eventi gratuiti di Musica - teatro - poesia e arte : Roma – Arriva nell’estate Romana la prima edizione di Di Là Dal Fiume, festival itinerante che tra musica contemporanea, poesia, teatro e videoinstallazioni animerà una serie di luoghi tra Ponte Testaccio, la stazione Trastevere e Porta Portese. 9 giorni di performance e un programma ricco di proposte artistiche: 11 location dislocate nel XII municipio saranno teatro di 14 eventi a ingresso gratuito e palcoscenico di imPortanti artisti ...

Costiera Amalfitana. Al via 'Stelle divine' - Musica - teatro e danza ad Atrani : Gli spettacoli inizieranno alla 20.30, 21.45 e 23.00 nella emozionante location di largo Alagno, da poco restituita alla piena fruibilità di turisti e residenti. Appuntamento a partire dalle ore 19.