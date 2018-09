Municipio IV | dopo Picca dimissionario anche Di Pietro | poi la marcia indietro

Campidoglio : Municipio VIII - dopo 15 anni città risarcita di 17 milioni di euro : Roma – Firmata la nuova convenzione tra Roma Capitale e i proponenti con l’elenco delle opere da realizzare a carico dei privati per la riqualificazione dell’area di Piazza dei Navigatori e di Viale Giustiniano Imperatore. Come previsto da delibera approvata in Assemblea capitolina, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione i privati hanno versato a Roma Capitale 17 milioni di euro per le opere previste e mai realizzate in ...

Municipio VIII : Rifiuti - dopo confronto Ama interventi in 48 ore : Roma – “Il Municipio Roma VIII ha immediatamente affrontato la situazione a rischio per la salute pubblica che si sta vivendo in questi giorni all’interno dei nostri quartieri. Abbiamo rappresentato direttamente ai vertici dell’Ama, in un incontro presso la Presidenza del Municipio VIII, in quali condizioni si trovano, ormai da giorni, i cassonetti del nostro territorio. Non c’e’ angolo o via che non sia ...