Motorola P30 Play compare sul sito ufficiale cinese | lancio a breve?

Motorola P30 Note è ufficiale in Cina : uno One Power con la ZUI 4.0 al posto di Android stock : Motorola P30 Note è stato appena annunciato dalla casa alata. Si tratta di un dispositivo per molti aspetti simile a Motorola One Power e al suo fratello minore Motorola P30 che è già disponibile in due versioni sul mercato cinese. Il notch, una batteria enorme da 5.000 mAh e un ampio display FullHD+ da 6,2 pollici sono le sue caratteristiche principali. L'articolo Motorola P30 Note è ufficiale in Cina: uno One Power con la ZUI 4.0 al posto di ...

Motorola XT1941-2 passa da TENAA : forse si tratta di P30 Play - scheda tecnica e immagini : Motorola XT1941-2 passa da TENAA mostrandosi in foto e con tanto di scheda tecnica: potrebbe trattarsi del già atteso Motorola P30 Play. L'articolo Motorola XT1941-2 passa da TENAA: forse si tratta di P30 Play, scheda tecnica e immagini proviene da TuttoAndroid.

Motorola P30 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Motorola P30. Ecco la Scheda Tecnica di Motorola P30 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Motorola P30 Motorola P30 è ufficiale: un “Clone” di iPhone X ma molto meno costoso. Inutile girarci attorno: Motorola P30 è l’iPhone X di Motorola con Android. Sarà il primo smartphone dell’azienda con notch, ma […]

Ecco iPhone X … ops … è il Motorola P30. Identici : Ufficiale il Motorola P30 in Cina dove ancora una volta la caduta di stile dei vari produttori per quanto riguarda il design. E’ identico ad iPhone X Ecco iPhone X … ops … è il Motorola P30. Identici Ancora una caduta di stile, ora di Lenovo che per sbaglio rivela il Motorola P30 sul suo […]

Motorola P30 ufficiale in Cina : un iPhone X con jack per le cuffie e tanta AI : Motorola ha da poco ufficializzato in Cina il suo nuovo smartphone di fascia media Motorola P30 con design in stile iPhone X e tanta AI. L'articolo Motorola P30 ufficiale in Cina: un iPhone X con jack per le cuffie e tanta AI proviene da TuttoAndroid.

Motorola sarebbe al lavoro su P30 - P30 Note e P30 Play : Dopo l’annuncio di poche settimane fa, sono stati diffusi online i primi render della gamma Motorola P30: numerose sono le similitudini con iPhone […] L'articolo Motorola sarebbe al lavoro su P30, P30 Note e P30 Play proviene da TuttoAndroid.