MotoGP | le 5 risposte che dovrà darci il GP di San Marino a Misano

MotoGP - GP San Marino 2018 : Valentino Rossi cerca risposte dalla Yamaha nell’amata Misano : Arriva il fine settimana di Misano, e per Valentino Rossi non si può certo parlare di una gara come le altre. Il Gran Premio di San Marino 2018 della MotoGP sarà un test probante per il vero e proprio padrone di casa del tracciato romagnolo, dato che Tavullia è distante appena 14 chilometri dal “Marco Simoncelli” di Misano, e non solo per capire a che livello si sarà portata la sua Yamaha. Dopo una stagione quanto mai travagliata, ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Gran Bretagna : Per la MotoGP è tempo di volare in Gran Bretagna, a Silverstone, per la dodicesima tappa del Mondiale 2018. Si riparte dalla gara del Red Bull Ring in Austria, vinta da Marc Marquez, che ha portato il suo vantaggio in classifica a 59 punti. Sarà un altro fine settimana all’insegna dell’equilibrio e della bagarre: ecco le cinque risposte che dovrà darci il GP di Gran Bretagna. 1) Marc Marquez ha già in tasca il Mondiale? Parrebbe di ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP della Repubblica Ceca : Si torna in pista nel Mondiale MotoGP 2018 e, come consuetudine, si riparte da Brno, con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Prima della pausa la stagione stava prendendo sempre più la direzione di Marc Marquez, con Valentino Rossi e Maverick Vinales che provavano a mantenere aperto un campionato che lo spagnolo ha ampiamente in mano. Il ritorno in gara dopo le vacanze nasconde sempre diverse insidie e spunti. Andiamo ad analizzare i più ...

