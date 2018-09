MotoGp – Jarvis tra consapevolezze e cambiamenti | “abbiamo commesso degli errori | ecco

MotoGp - Lin Jarvis : 'Gadda sarà parte integrante del progetto - Marquez? Dopo il 2015 non credo possa arrivare in Yamaha' : Lui sarà la chiave di questo gruppo.' Il Managing Director è poi tornato sulle dichiarazioni di Marquez che, a Sky Sport MotoGP, aveva confessato di una sorta di 'divieto' per i Marquez, quindi anche ...

MotoGp - Jarvis esce allo scoperto : Morbidelli e Quartararo saranno i piloti del Team SIC Petronas-Yamaha : Il Managing Director della Yamaha ha confermato come saranno Morbidelli e Quartararo i piloti del nuovo Team SIC Petronas-Yamaha Non c’è l’annuncio ufficiale, ma Morbidelli e Quartararo saranno i piloti del nuovo Team SIC Petronas-Yamaha, che esordirà nella classe regina la prossima stagione. LaPresse/EFE A confermarlo è Lin Jarvis, che ha spiegato i motivi di questa decisione: “non direi che abbiamo voce in capitolo per ...

MotoGp - Jarvis catastrofico sul ‘disastro’ Yamaha : “non possiamo dare ai piloti la moto che meriterebbero” : Dopo il Gp d’Austria, a commentare i problemi della Yamaha anche il team manager della scuderia giapponese Lin Jarvis Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel 2017, si fa ...

MotoGp – Momento difficile in casa Yamaha : Jarvis e le tensioni all’interno del team : Lin Jarvis e il periodo buio in casa Yamaha: le sensazioni del team manager della squadra di Iwata E’ iniziato il weekend del Gp della Repubblica Ceca di MotoGp: i piloti sono scesi in pista questa mattina, sul circuito di Brno, per la prima sessione di prove libere, dominate da un sorprendente Johann Zarco. Valentino Rossi ha chiuso al quinto posto, mentre Maverick Vinales non è riuscito a entrare nella top ten. Clima non troppo ...

MotoGp Yamaha - Jarvis : «Capisco i suoi dubbi - ma spero che Pedrosa venga da noi» : TORINO - Mentre Dani Pedrosa ha annunciato che comunicherà il proprio futuro in una conferenza stampa al Sachsenring, il direttore sportivo della Yamaha Lin Jarvis si augura che lo spagnolo possa ...