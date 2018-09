MotoGP - Gli orari del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini su Sky Sport

MotoGP - Jarvis tra consapevolezze e cambiamenti : 'abbiamo commesso degli errori - ecco come stiamo lavorando' : Lin Jarvis, i problemi Yamaha e il comportamento dei piloti ufficiali: il team director della squadra di Iwata sincero, tra consapevolezze e cambiamenti Tanto divertimento ieri al Ranch di Tavullia, ...

MotoGP – Jarvis tra consapevolezze e cambiamenti : “abbiamo commesso degli errori - ecco come stiamo lavorando” : Lin Jarvis, i problemi Yamaha e il comportamento dei piloti ufficiali: il team director della squadra di Iwata sincero, tra consapevolezze e cambiamenti Tanto divertimento ieri al Ranch di Tavullia, alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: il team di Iwata si è sfidato in una gara tutta Yamaha, con in sella alle moto tecnici, ingegneri, ma anche il team manager Meregalli e il team director ...

Marquez a Valentino Rossi : “Voglio fare pace”/ MotoGP : “Non ho problemi con lui - ho già provato a scusarmi” : Marquez a Valentino Rossi: “Voglio fare pace”. MotoGp, ultime notizie: “Non ho problemi con lui, ho già provato a scusarmi”. Il pilota della Honda sui fischi dei tifosi avversari...(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:25:00 GMT)

MotoGP - Rossi : 'Misano? Vogliamo lottare per il podio' : ' È sempre speciale quando arrivi al tuo GP di casa'. Secondo nella classifica piloti della MotoGP, a 59 lunghezze dal leader Marc Marquez, Valentino Rossi proverà a ridurre il gap dallo spagnolo nel ...

MotoGP – Aleix Espargaro omaggia l’Italia al Gp di San Marino : casco speciale a Misano - gli indizi [FOTO] : Aleix Espargaro e quello speciale omaggio per l’Italia: un casco speciale per lo spagnolo al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Manca pochissimo ormai al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, valido per il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Oggi un gruppo di piloti hanno incontrato Papa Francesco, mentre nel pomeriggio iniziano i pre-event, in vista della conferenza stampa di domani che aprirà ufficialmente ...

MotoGP - Marquez in esclusiva a Sky : 'Voglio far pace con Valentino Rossi' : Marc Marquez e Valentino Rossi, un rapporto non sempre idilliaco e che nelle ultime stagioni si è deteriorato in seguito alla serie di screzi in pista tra i due. Ora il campione del mondo della Honda ...

MotoGP - Valentino Rossi pronto per Misano : “voglio il podio!” : La MotoGp arriva a Misano per il GP nel quale Valentino Rossi si trova certamente a suo agio, il pilota Yamaha alla ricerca del podio Valentino Rossi è carico come una molla in vista del GP di casa di Misano. Il pilota della Yamaha, dopo la sosta forzata a Silverstone, ha voglia di tornare in pista: “È sempre speciale gareggiare nel GP di casa. Ci saranno molti amici e fan sul circuito e faremo il possibile per renderlo un buon ...

MotoGP - Stoner come Lorenzo : può lasciare la Ducati. 'Se non servo meglio andar via' : "La spalla non è un ostacolo a testare con la Ducati, mi sto già allenando e faccio motocross". Casey Stoner, nel corso di un'intervista a Colin Young, giornalista australiano, ha allontanato le voci ...

MotoGP - Claudio Domenicali : “Ogni cosa ha il suo tempo - non c’è stato niente di sbagliato nel divorzio con Lorenzo” : La Ducati si appresta ad affrontare a Misano il GP di San Marino, il secondo appuntamento casalingo della stagione dopo la vittoria al Mugello di Jorge Lorenzo. La scuderia di Borgo Panigale ha conquistato la vittoria nelle ultime due gare disputate, in Repubblica Ceca e Austria, dimostrando l’ottimo livello raggiunto dal team anche nei confronti del talento cristallino di Marc Marquez (Honda). L’a.d. Claudio Domenicali si è concesso ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Voglio fare almeno un anno della mia carriera con le auto dopo la MotoGP” : Tra pochi giorni il motomondiale tornerà in Italia, più precisamente a Misano, vicino alle coste della riviera romagnola. Alla viglia del Gran Premio di casa, in uno dei circuiti più amati, Valentino Rossi ha parlato del suo futuro in MotoGP, con e senza il Dottore, in un’intervista per Monster. Per il pilota Yamaha vincere ora non fa provare emozioni diverse rispetto all’inizio della carriera “La sensazione è esattamente la ...

Piloti in visita al Vaticano : da Marquez ad Ezpeleta - Papa Francesco accoglie la MotoGP : Marquez ed altri pilota da Papa Francesco con Malagò il 5 settembre. Ci saranno anche anche Iannone, Petrucci, Miller e il capo della Dorna Ezpeleta Mercoledì 5 settembre, nella settimana del Gran Premio di San Marino, una delegazione della MotoGp visiterà il Vaticano e sarà accolta da Papa Francesco. È la prima volta che il campionato del mondo delle due ruote sarà ospite del Pontefice, che accoglierà alcuni Piloti, team manager e Carmelo ...

MotoGP – Verso il Gp di Misano : l’ombrellina Martina invita tutti gli appassionati [GALLERY] : Martina infiammerà il paddock di Misano: la bellissima Monster girl invita tutti gli appassionati a non perdersi il prossimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp Dopo l’amaro weekend di Silverstone, con gara annullata a causa delle condizioni critiche dell’asfalto britannico, i piloti della MotoGp guardano già al futuro, in particolar modo al prossimo appuntamento della stagione, il Gp di San Marino e della Riviera di ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : gara rinviata - tutto il nuovo programma. In pista entro le 20.30? Tutti gli scenari : Sembra non avere un termine, nè soluzione, l’infinita giornata di Silverstone. La pioggia continua a cadere in maniera incessante sul tracciato inglese e non permette, al momento, di dare il via alle gare delle tre classi per il Gran Premio di Gran Bretagna 2018. L’ultima comunicazione della Direzione gara spiega che “Per colpa della natura dell’asfalto di Silverstone non è possibile gareggiare fino a che la pioggia non ...

DIRETTA MotoGP/ Streaming video SKY gara live : tutti sulla griglia di partenza - ma... (GP Gran Bretagna 2018) : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP Gran Bretagna 2018 Silverstone: cronaca e tempi, podio e vincitore del dodicesimo Gran Premio stagionale (oggi domenica 26 agosto)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:07:00 GMT)