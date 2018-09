MotoGp – Che divertimento al Ranch di Tavullia | Valentino Rossi ospita una sfida tutta

Delegazione MotoGp da Papa'che emozione' : È importante che quanti si occupano di sport a vari livelli promuovano quei valori umani e cristiani che stanno alla base di una società più giusta e solidale". Il Papa ha poi evidenziato quanto lo ...

MotoGp - Marquez : 'Rossi? Vorrei far pace con lui. Ho anche provato a scusarmi' : ROMA - Marc Marquez tende la mano a Valentino Rossi e in una intervista a Sky Sport alla vigilia del gran premio di Misano dice chiaramente che vorrebbe riappacificarsi con il campione marchigiano....

MotoGp – Che colpaccio per Ducati : con Abraham arriva anche la sexy fidanzata Hana [GALLERY] : Abraham porta con sè in Ducati la bellissima fidanzata: nella gallery gli scatti più interessanti di Hana Vagnerova E’ stata annunciata questa mattina la nuova collaborazione tra Ducati Avintia e Karel Abrahama: il 28enne ceco guiderà per le prossime due stagioni una Desmosedici Gp18. Un doppio colpo per il team di Borgo Panigale che, insieme ad Abraham, porta in Ducati anche la sua bellissima fidanzata. Sensuale e incantevole, Hana ...

MotoGp - Gp Misano : I piloti in visita dal Papa - Petrucci - 'Sarà un giorno che non dimenticherò' : Ci ha fatto un discorso molto bello sulle passioni e sull'essere campioni nella vita prima dello sport. E' stato molto emozionante, un giorno che non dimenticherò. Spero che questo mi aiuti a fare ...

MotoGp - Pedrosa : 'Misano è una pista che mi piace - daremo il massimo' : La sua ultima stagione nel motomondiale, quello dell'addio a uno sport di cui è stato protagonista per tanti anni, se la immaginava diversa: più ricca di successi, sicuramente, ma Dani Pedrosa non ha ancora tirato i remi in barca. Nonostante i sogni di gloria di ...

MotoGp - Pirro : «Sul sostituto di Rabat è Ducati che decide» : TORINO - Tito Rabat salterà sicuramente la gara di Misano, ma probabilmente anche altre, dopo il grave infortunio di Silverstone. Si sono fatti diversi nomi per sostituire il pilota catalano in sella ...

MotoGp - GP Misano 2018. Tutto quello che c'e' da sapere sulle gomme della top class : La pista di Misano, lungo i suoi 4,222 metri, presenta una superficie mediamente abrasiva ed un andamento tortuoso con un'alternanza di curve di diverso raggio, dieci a destra e sei a sinistra. Quest'...

MotoGp – Lorenzo-Ducati : è quasi ora di dirsi addio - ma che rimpianti! Le sorprendenti ammissioni di Jorge : Jorge Lorenzo e l’addio alla Ducati: il maiorchino a cuore aperto tra certezze e ripensamenti Si avvicina il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: tantissimi italiani affolleranno le tribune della pista di Misano per fare il tifo per Valentino Rossi, grande assente lo scorso anno a causa di un infortunio, ma anche per dare tutto il loro supporto alla Ducati. AFP/LaPresse Alla vigilia dell’appuntamento di Misano, è proprio ...

MotoGp : test di Aragon - la Ducati vola. Anche al Motorland : Nella settimana in cui la Rossa torna a casa, sull'Autodromo nazionale di Monza, l'altra Rossa vola ed impressiona sulla pista di Aragon. Nonostante il circuito non fosse in ottime condizioni, i test ...

MotoGp Honda - Crutchlow : «Non c'è nessun pilota britannico che possa fare il salto» : ROMA - Proprio nella settimana che segue il clamoroso flop del Gp di Silverstone, la gara che sarebbe stata di casa per Cal Crutchlow, il pilota britannico in un'intervista ad Autosport ha parlato ...

MotoGp - Carmelo Ezpeleta ammette : “Dovremmo pensare di nominare qualcuno che controlli quando viene riasfaltato un circuito” : Parlare di una domenica come tutte le altre non è proprio il caso. Quanto avvenuto a Silverstone (Gran Bretagna) è una pagina nera per l’organizzazione del Motomondiale. Dopo quasi cinque ore di attesa, tra rinvii e speranze, il GP delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3 è stato cancellato. Nel corso di una riunione straordinaria, dove i piloti hanno espresso in maggioranza un parere negativo sul correre, è stata presa questa decisione. Un ...

MotoGp – Gara cancellata a Silverstone - anche Valentino Rossi dice la sua : le parole del Dottore : Valentino Rossi commenta la decisione di cancellare il Gp della Gran Bretagna a causa delle condizioni dell’asfalto che non avrebbero permesso di disputare una Gara sicura Una domenica disastrosa, dopo il complicato sabato di qualifiche di ieri, a Silverstone: dopo ore di continui rinvii, i piloti, riuniti in Safety Commission, hanno deciso di cancellare il Gp della Gran Bretagna. Nonostante qualche polemica riguardate la riunione, ...

'MotoGp - Silverstone : che auto-botte!' - l'editoriale di Guido Meda : ...La lezione dovrebbe bastare per stabilire nuovi criteri di omologazione con stress-test di allagamento artificiale - come si fa sulle autostrade - per non procurare ulteriore male agli sport dei ...

MotoGp - Gara cancellata a Silverstone - il commento di Petrucci : 'ecco perchè non potevamo continuare ad aspettare' : Danilo Petrucci commenta la difficile domenica di Silverstone e la decisione di cancellare il Gp della Gran Bretagna: le parole del ternano del Team Pramac Dopo un continuo slittamento è finalmente ...