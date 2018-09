MotoGp – Altro che pace! Adesso Marquez spara a zero su Rossi | “non è voluto venire dal

MotoGp – Piove a Silverstone ma i Marshall trovano il modo di divertirsi : altro che moto - si gareggia in canoa [VIDEO] : Piove a dirotto sul tracciato di Silverstone, ma i Marshall non perdono il sorriso: il divertente siparietto che trasforma la gara di moto in una di canottaggio Giornata piovosa a Silverstone, ma le gocce non spengono la passione per la motoGp. Slitta l’inizio della gara: piloti, team, tifosi e personale di servizio devono impiegare il tempo in qualche modo. C’è chi cerca di trovare riparo, nei box si ripassano dati e ...

MotoGp – Altro che divertimento! Vinales deluso : “impossibile raggiungere il mio obiettivo” : Maverick Vinales deluso e amareggiato al termine del weekend del Gp d’Austria: le parole dello spagnolo della Yamaha al Red Bull Ring Se Valentino Rossi, dopo il Gp d’Austria, andato in scena ieri pomeriggio e vinto da Jorge Lorenzo, seguito sul podio da Marquez e Dovizioso, ha ammesso di essersi divertito, seppur protagonista di un weekend deludente, non può dirsi altrettanto divertito il suo compagno di squadra Maverick ...

MotoGp - a Brno per Rossi un altro record : TORINO - A Brno, Valentino Rossi avrà la possibilità scrivere ancora più storia di quanto non abbia già fatto. In Repubblica Ceca, infatti, il nove volte campione del mondo potrebbe diventare anche il ...

MotoGp – Marquez e la pace con Valentino Rossi : “avevamo risolto. Cosa altro devo fare?” : Marc Marquez il rapporto con Valentino Rossi: lo spagnolo e la ‘pace’ col suo rivale-- Nona vittoria consecutiva, per Marc Marquez, al Sachsenring: lo spagnolo della Honda si è aggiudicato il nono appuntamento della stagione 2018 di MotoGp, l’ultimo prima della breve pausa estiva. In Germania, Marquez, si è in qualche modo congratulato con Valentino Rossi, secondo in classifica piloti, per i risultati che riesce ad ottenere, ancora ...