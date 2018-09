Moto GP Esport Championship | tra il virtuale e il reale | Parte II

Dorna Sports e Lenovo annunciano una partnership per il campionato eSport di MotoGP : Dorna Sports annuncia una partnership pluriennale con Lenovo quale sponsor tecnologico esclusivo per il campionato eSport di MotoGP. L'accordo prevede inoltre la fornitura da parte di Lenovo di PC di gaming, monitor e accessori per gli eventi dal vivo del campionato. Oltre alla sponsorizzazione in co-branding, i giocatori che parteciperanno al campionato avranno a disposizione le elevate prestazioni dei dispositivi di gaming Lenovo Legion per ...