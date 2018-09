Morto l' attore Burt Reynolds colpito da un infarto Aveva 82 anni

Morto Burt Reynolds - euro l'attore aveva 82 anni : Morto l'attore Burt Reynolds . L'interprete di pellicole cult come 'Boogie Nights' e 'Un tranquillo weekend di paura' aveva 82 anni. Si è spento al Jupiter Medical, in Florida. Lo ha annunciato un suo ...

Morto Burt Reynolds - ?l'attore aveva 82 anni : È Morto l'attore Burt Reynolds. L'interprete di pellicole cult come "Boogie Nights" e "Un tranquillo weekend di paura" aveva 82 anni. Si è spento al Jupiter Medical, in Florida. Lo ha annunciato un suo portavoce.Il grande successo arriva nel 1972 con "Un tranquillo weekend di paura" nel quale interpreta il personaggio di nome Lewis Medlock. Nel 1974 è protagonista di "Quella sporca ultima meta".Nel 1997 recita in Boogie Nights - L'altra ...

È Morto l’attore Burt Reynolds - aveva 82 anni : È morto l’attore Burt Reynolds. aveva 82 anni. L’interprete di pellicole cult come “Boogie Nights” e “Un tranquillo weekend di paura”, ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua abitazione ed è poi morto nell’ospedale Jupiter Medical, in Florida. Con lui c’era la famiglia. Lo ha annunciato un suo portavoce. ...

Morto Christopher Lawford - attore di General Hospital e nipote di John Fitzgerald Kennedy : È Morto all’età di 63 anni l’attore americano Christopher Lawford, nipote di John Fitzgerald Kennedy e promotore di importanti campagne contro l’alcolismo. Aveva recitato anche in General Hospital, famosissima serie tv attualmente prodotta dalla ABC andata in onda per sei decenni. Morto Christopher Lawford, attore erede della famiglia Kennedy Secondo quanto ha riferito il sito di gossip TMZ, l’attore ha avuto un infarto ...

Grotteria. Incidente con il trattore Morto Salvatore Marando : E’ morto in un Incidente Salvatore Marando, 72 anni di Grotteria (Reggio Calabria). E’ successo in un terreno di sua

Trattore si rovescia - Morto 72enne nel reggino : GROTTERIA , REGGIO CALABRIA, - Un settantaduenne, Salvatore Marando, di Grotteria, è morto a seguito di un incidente avvenuto in un terreno di sua proprietà. L'uomo, intento a lavorare un terreno ...