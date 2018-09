Morto Burt Reynolds | ​l' attore aveva 82 anni

ilgiornale

: Morto Burt Reynolds, il «baffo di Hollywood» - Corriere : Morto Burt Reynolds, il «baffo di Hollywood» - LaStampa : È morto l’attore Burt Reynolds, aveva 82 anni - Agenzia_Ansa : Addio a #BurtReynolds, star di 'Boogie Nights' e 'Un tranquillo weekend di paura' -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Èl'. L'interprete di pellicole cult come "Boogie Nights" e "Un tranquillo weekend di paura"82. Si è spento al Jupiter Medical, in Florida. Lo ha annunciato un suo portavoce.Il grande successo arriva nel 1972 con "Un tranquillo weekend di paura" nel quale interpreta il personaggio di nome Lewis Medlock. Nel 1974 è protagonista di "Quella sporca ultima meta".Nel 1997 recita in Boogie Nights - L'altra Hollywood per il quale viene candidato al premio Oscar come migliorenon protagonista. Nel 2002 è guest-star in un episodio della serie televisiva X-Files. Ha prestato la sua voce nei videogiochi Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: Liberty City Stories per doppiare Avery Carrington, mentre in Saints Row: The Third ha doppiato il sindaco della città di Steelport. Ha partecipato alla serie TV My Name Is Earl nei pdi Chubby, ricco ...