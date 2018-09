Morgan torna a parlare di Asia Argento | “Mi sono illuso”

lanostratv

: Morgan Freeman torna a lavorare con NatGeo dopo le accuse di molestie - GLI INFORMATI - - Glinformati : Morgan Freeman torna a lavorare con NatGeo dopo le accuse di molestie - GLI INFORMATI - - badtvit : #MorganFreeman torna a lavorare con #NatGeo dopo le accuse di molestie - PiacereIseo : Morgan torna per brindare al Franciacorta - Brescia Oggi -

(Di giovedì 6 settembre 2018): il cantautore parla della sua storia con l’attrice Queste ultime settimanestate un vero e proprio inferno per. Cosa le è successo? Per i pochi che non lo sapessero, la figlia del regista horror Darioè finita nell’occhio del ciclone perchè accusata di aver avuto in passato dei rapporti con un minorenne. Accuse, che le hanno fatto perdere anche il suo ruolo come giudice nella prossima edizione di X Factor in partenza su Sky Uno proprio stasera. Tuttavia la donna, dopo giorni e giorni di silenzio su questa incresciosa vicenda, ha rilasciato un comunicato stampa in cui si è dichiarata innocente, rigettando al mittente ogni accusa. Una faccenda davvero ingarbugliata, che ha suscitato un gran clamore. Come andrà a finire? Intanto, nelle ultime ore, è stato ospite nel programma La mia passione in onda su Rai Tre. In questa ...