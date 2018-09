Montagne del Friuli | Zoncolan a tutto sport

Maltempo : nevica sulle Montagne della Valtellina : E’ crollata la temperatura in Valtellina e in Valchiavenna dove l’autunno sembra gia’ iniziato. Oltre che sul ghiacciaio dello Stelvio, ha infatti iniziato a nevicare sul passo del Foscagno, il valico alpino che collega Bormio e il resto della Lombardia a Livigno (Sondrio) e sul passo del Gavia che, da Santa Caterina Valfurva, unisce la provincia di Sondrio a quella di Brescia. Pioggia battente sul fondovalle, nubi fitte in ...

MotoGP - per la Ducati una stagione delle 'Montagne Rosse' : Se la stagione di Ducati è a oggi sicuramente altalenante, dal punto di vista della prestazione pura la casa di Borgo Panigale ha già fatto meglio del 2017: per il team factory sono 8 podi con 5 ...

La coppia italiana che ha scalato tutte le Montagne più alte del mondo : Sono riusciti a scalare tutte le vette più alte del mondo, e lo hanno fatto sempre insieme. Dall'Everest all'Annapurna in Nepal, Nives Meroi e Romano Benet formano la prima coppia in assoluto a riuscire nell'impresa e la “più rara e robusta coppia in alta quota di tutti i tempi”, per dirla con le parole di Erri De Luca.

Streghe e angeli delle Montagne : Alessandro Gnocchi I l mare va benissimo ma per rinfrescarsi le idee, letterarie, quest'anno meglio la montagna, Alpi o Appennino. Prendiamo ad esempio L'ultima patria, Mondadori, di Matteo Righetto. ...

Gli scienziati che ascoltano la voce delle Montagne : Salire in vetta per ascoltare il suono del vento tra le rocce. Per molti è sicuramente un piacere, ma per un gruppo di ricercatori dell’Università dello Utah è diventato un modo per fare scienza. Supportato dalla National Science Foundation, il progetto parte dal presupposto che le montagne sono in continua evoluzione, e che possiamo sentire le vibrazioni connesse ai loro cambiamenti anche in forma sonora, come fossero le corde di una ...

Turisti si perdono sulle Montagne del Lecchese : recuperati : Durante un’escursione ai Piani di Bobbio, nel Lecchese, una famiglia composta da padre, madre e figlio di 11 anni, hanno perso l’ultima cabinovia per tornare a Barzio (Lecco) dove stanno soggiornando: hanno deciso di percorrere un sentiero impervio che non conoscevano e si sono persi, con l’ulteriore complicazione del maltempo in atto. A seguito del mancato rientro della famiglia, sono scattate le operazioni di ricerca del ...

Tour de France : Thomas supera le ultime Montagne - Roglic all’assalto del podio : Anche le ultime montagne di questo Tour de France hanno rafforzato la leadership di [VIDEO]Geraint Thomas [VIDEO], ormai ad un passo dalla vittoria finale. Nella 19° tappa Il gallese della Sky ha gestito con grande sicurezza l’attacco da lontano di Mikel Landa e poi le brillanti accelerate di Primoz Roglic sull’Aubisque, dove Quintana è crollato e Froome si è salvato grazie a Bernal. Roglic è poi riuscito ad allungare nella discesa finale, ...

Chris Froome - Tour de France 2018 : “Attendo la sfida delle Montagne. Rivalità con Thomas? Esagerato parlarne” : La prima settimana del Tour de France 2018 è andata in archivio. Non ci sono stati grossi scossoni in classifica generale e tutti attendono le Alpi che, da domani, caratterizzeranno lo scenario della Grande Boucle. Il britannico Chris Froome è pronto a recitare un ruolo da primattore con il suo Team Sky. Nella prima tappa ha pagato dazio per via di una caduta ma poi la cronometro a squadre ha rimesso le cose al loro posto. In vista del trittico ...

Incendi Calabria - fiamme sulle Montagne del Reggino : vertice in prefettura : E’ stata istituita nel pomeriggio l’unità di crisi in prefettura, a Reggio Calabria, in seguito all’Incendio divampato in una zona montuosa del comune di Antonimina. Sul posto stanno operando due squadre dei Vigili del fuoco, oltre ad un elicottero che facilita le operazioni di spegnimento. Al momento non sono stati segnalati pericoli per persone o abitazioni. Nel corso della riunione, presieduta dal vice prefetto vicario, alla ...

È lui il padre dell’anno? Simula un giro sulle Montagne russe per la figlia. La scena è tenera (e da ridere) : Lei in una cesta di plastica, davanti alla tv, lui che la tiene sulle proprie gambe. Quando inizia il video, in soggettiva, di un giro sulle montagne russe, questo ingegnoso papà inizia a Simulare il percorso dell’attrazione, inclinando la cesta in varie direzioni. La figlia, nonostante la finzione, si immerge completamente nel gioco. E la scena è spassosissima. Video Instagram/Frobabies L'articolo È lui il padre dell’anno? Simula un ...