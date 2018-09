Mondiali di ciclismo 2018 | percorso e altimetria della prova in linea di Innsbruck

Ciclismo - Mondiali 2018 : Chris Froome e Geraint Thomas non saranno a Innsbruck! La coppia Sky rinuncia alla gara : Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno ai Mondiali 2018 di Ciclismo in programma il prossimo 30 settembre sul durissimo tracciato di Innsbruck. Il percorso per scalatori non ha invogliato le due stelle britanniche a prendere parte alla rassegna iridata, gli uomini del Team Sky guarderanno la gara da casa. I vincitori del Giro d’Italia e del Tour de France potevano anche figurare tra i favoriti per la conquista della maglia ...

Percorso Mondiali ciclismo Innsbruck 2018 : il tracciato ai raggi X e l’altimetria. Salite a ripetizione - strappo finale al 28%… : Si avvicina il fatidico 30 settembre, giorno dell’attesissima prova in linea dei Mondiali di ciclismo che si svolgeranno ad Innsbruck, in Austria. Da oltre un anno si discute di un Percorso (finalmente…) da scalatori puri, di sicuro il più duro degli ultimi due decenni. Per trovare un tracciato altrettanto impegnativo bisogna infatti ritornare a Duitama 1995, quando in Colombia Marco Pantani si mise al collo la medaglia di bronzo ...

Un settembre ricco di sport : di scena i Mondiali di Ciclismo e Pallavolo! Tutti gli appuntamenti sportivi del mese : settembre regala un mix di emozioni sportive da urlo: dai Mondiali di pallavolo a quelli di Ciclismo, Tutti gli appuntamenti del mese Lo sport non va mai in vacanza: nonostante le ferie, agosto ha regalato forti emozioni con le prime sfide alla Vuelta di Spagna 2018, i primi match del campionato di Serie A e gli immancabili appuntamenti con i motori. A settembre è la pallavolo ad essere protagonista numero 1 con i Mondiali 2018, al via ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Non ho fatto niente - squalificato perché la Sky crea malumori. Voglio meritarmi i Mondiali” : Sono passate cinque settimane da quando Gianni Moscon è stato espulso dal Tour de France per aver alzato le mani sul francese Elie Gesbert immediatamente dopo la partenza della quindicesima tappa, la Milau-Carcassonne. Il trentino del Team Sky, attualmente squalificato fino al 12 settembre, ha parlato di questo episodio e dei Mondiali in un’intervista rilasciata a Tuttosport, nella persona di Andrea Schiavon. Racconta Moscon: “Mi sto ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i probabili convocati dell’Italia. Tra certezze - dubbi e possibili ballottaggi : Mancano poco più di tre settimane ai Mondiali in linea di Ciclismo che si svolgeranno ad Innsbruck il prossimo 30 settembre. Quello austriaco sarà un percorso per scalatori puri, tra i più impegnativi di sempre. Di sicuro una rassegna iridata di questo genere non si vedeva da Duitama 1995, quando Marco Pantani vinse il bronzo alle spalle degli spagnolo Abraham Olano e Miguel Indurain. Il ct dell’Italia Davide Cassani diramerà le ...

Ciclismo - il calendario delle corse di settembre dalla Vuelta ai Mondiali : Il Ciclismo si prepara al gran finale della stagione 2018. settembre è l’ultimo mese pieno di appuntamenti importanti dall'inizio alla fine, per poi chiudere i conti con l’inizio di ottobre. Gli eventi clou sono la Vuelta Espana [VIDEO]che si conclude il 16 a Madrid e l’attesissimo Mondiale di Innsbruck con la corsa dei professionisti in programma il 30. Ma in mezzo non mancano tante altre gare importanti, come la trasferta canadese del World ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Non ho molte certezze per i Mondiali - per ora il capitano resta Nibali” : Allarme Italia. Se quello del 2018 doveva essere il Mondiale giusto per tentare, a dieci anni di distanza dall’impresa di Alessandro Ballan a Varese, di riconquistare la maglia iridata, ora Davide Cassani si ritrova per Innsbruck una squadra con pochissime certezze e tanti dubbi. Ovviamente tutto sconvolto dalla bruttissima caduta di Vincenzo Nibali al Tour de France: il siciliano sarebbe stato sicuramente il capitano unico, tra i ...

Ciclismo – Che botta per Cavendish - la mononucleosi ferma Mark : addio ai Mondiali 2018 : Mark Cavendish costretto ad uno stop per mononucleosi: il britannico salterà le prossime gare, compreso il mondiale Brutte notizie per l’ex campione del mondo Mark Cavendish. Gli esami a cui si è sottoposto il ciclista del Team Dimension Data hanno confermato che il britannico soffre del virus di Epstein-Barr (EBV), che provoca la mononucleosi. Cavendish, 33 anni, dovrà dunque saltare i prossimi appuntamenti in programma, tra cui il ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : il percorso di Innsbruck. Mai così tanta salita negli ultimi 20 anni : Il Mondiale 2018 di Ciclismo di Innsbruck sarà tra i più duri dell’ultimo ventennio. Il percorso di questa prova iridata prevede infatti tantissima salita, con i corridori che dovranno superare delle pendenze anche oltre il 20%. Assisteremo quindi ad una corsa dura e spettacolare, in cui solo i più forti scalatori potranno lottare per la medaglia d’oro. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso dei Mondiali 2018. Sono previsti 253 km ...

Mondiali di ciclismo - la composizione delle squadre della gara in linea : Il Binck Bank Tour vinto da Mohoric [VIDEO] e la Classica di Amburgo dominata da Viviani erano le ultime corse del World Tour prima di chiudere i conti per l’assegnazione dei posti ai Mondiali di ciclismo. Dopo queste gare è stata annunciata la composizione del gruppo per la gara in cui Peter Sagan rimettera' in palio la sua maglia iridata il prossimo 30 settembre ad Innsbruck. La classifica per nazioni del World Tour è stata la discriminante ...

Vuelta a España 2018 - Vincenzo Nibali : “Ai Mondiali sarò competitivo - importante essere qui. Il ciclismo è diventato un circo…” : Vincenzo Nibali sta vivendo le ultime ore prima della partenza della Vuelta di Spagna, prevista per domani da Malaga con una cronometro individuale. Lo Squalo torna in sella a poco più di un mese dall’incidente al Tour de France e con il mirino puntato sui Mondiali. Il siciliano però non si tira indietro come ha ribadito in un’intervista rilasciata a La Stampa: “Ho solo 20 giorni di allenamento, vediamo come reagisco. Non sono ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Non faccio proclami pensando alla Vuelta. Capitano ai Mondiali? La mia testa è a Malaga” : Fabio Aru è carico e si sta preparando per essere protagonista nella prossima Vuelta a España che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Il sardo ha ricaricato le pile dopo il ritiro forzato al Giro d’Italia, mettendo in mostra una buona gamba nelle ultime uscite ed è intenzionato a voltare pagina e dimenticare quanto avvenuto nella Corsa Rosa. Il Cavaliere dei Quattro Mori si presenta con il profilo basso ai nastri di partenza della Vuelta ...

Ciclismo – Mondiali pista Juniores : l’Italia si conferma al top - quattro medaglie d’oro per gli azzurri : Con quattro titoli iridati, la Nazionale azzurra termina al secondo posto del medagliere con lo stesso numero di titoli vinti della Germania e uguaglia il record dello scorso anno I Mondiali pista Juniores si sono conclusi per l’Italia con un bottino di quattro medaglie d’oro. Non siamo ai livello dello scorso anno quando portammo a casa un totale di sette medaglie, ma si conferma la bontà complessiva del movimento, avendo vinto lo stesso ...