MIUI 10 China Stabile è disponibile per Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A

MIUI 10 China Stabile è disponibile per altri smartphone - tra cui Xiaomi Mi 8 : Il team di sviluppo di MIUI 10 continua a rilasciare la versione cinese Stabile per altri dispositivi, aggiungendone altri sei alla lista di quelli già raggiunti.

MIUI 10 China Stabile arriva su altri smartphone Xiaomi - tra cui Xiaomi Mi MIX : Xiaomi continua a rilasciare la versione cinese Stabile di MIUI 10 per i propri smartphone. Oggi tocca a Redmi Y2/S2, Mi 5 e Mi MIX.

MIUI 10 China Developer è disponibile per altri smartphone Xiaomi : Qualche settimana fa Xiaomi pareva intenzionata a rilasciare la MIUI 10 China Developer per un terzo gruppo di smartphone, finalmente l'aggiornamento è arrivato.

MIUI 10 China Developer in arrivo su altri smartphone Xiaomi il 23 luglio : La MIUI 10 China Developer arriverà su numerosi altri smartphone Xiaomi il prossimo 23 luglio. Il produttore l'ha annunciato sul MIUI Forum. Sta per ampliarsi ancora una volta il numero di smartphone per i quali è disponibile l'ultima versione della celebre ROM di Xiaomi.

MIUI 10 China Developer è disponibile per 17 smartphone in closed beta : Xiaomi continua a rilasciare la nuova interfaccia MIUI 10 per un numero crescente di dispositivi. Oggi ticca a 17 smartphone che ricevono la prima closed beta cinese.