Misano resta nel calendario Mondiale fino al 2021

DTM - Misano - Di Resta vince Gara 1 - Zanardi 13 : Unatmosfera tipica dei grandi eventi e carica di adrenalina, quella di Misano, che ha accolto team e piloti del DTM per un evento straordinario: la prima Gara in notturna della categoria. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, è andata in scena una Gara caotica e divertente che ha visto la Mercedes di Paul Di Resta fare bottino pieno, conquistando pole position e vittoria. Sul podio, lAudi di Robin Frijns e laltra Mercedes di ...