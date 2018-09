Milano | spaccio di droga in un negozio di parrucchiere | due arresti

Milano : Pusher Africano rimesso in libertà : “Si mantiene con lo spaccio” : Milano: Pusher Africano rimesso in libertà: “Si mantiene con lo spaccio” ilgiornale.it Milano I giudici del Tribunale del riesame di… L'articolo Milano: Pusher Africano rimesso in libertà: “Si mantiene con lo spaccio” proviene da Essere-Informati.it.

Milano : Pusher Africano rimesso in libertà : “Si mantiene con lo spaccio” : Milano: Pusher Africano rimesso in libertà: “Si mantiene con lo spaccio” ilgiornale.it Milano I giudici del Tribunale del riesame di… L'articolo Milano: Pusher Africano rimesso in libertà: “Si mantiene con lo spaccio” proviene da Essere-Informati.it.

A Milano un pusher africano scarcerato dai giudici : 'Si mantiene con lo spaccio' : Il Tribunale del Riesame di Milano ha rimesso in libertà un pusher, originario del Gambia e clandestino, dopo aver stabilito che l'uomo vendeva droga solo per sostentarsi. I magistrati milanesi hanno dunque dato ragione all'avvocato dell'imputato, il 18 luglio scorso, ordinandone la scarcerazione per "assenza di gravi indizi". pusher africano rimesso in libertà dal Tribunale del Riesame L'immigrato africano, ricco di precedenti penali, il 27 ...

Milano : polizia arresta tre persone per spaccio : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - Tre persone sono state arrestate dalla polizia a Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. Poco dopo le 5 di mattina gli agenti in via Cola Montano, in zona Isola, hanno fermato per un controllo due cittadini gambiani di 19 e 21 anni, trovando addosso a uno dei giova