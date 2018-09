Milano | droga tra un taglio e una messa in piega | arrestato il parrucchiere spacciatore

Milano : lite per droga - un arresto per tentato omicidio : Milano, 3 set. (AdnKronos) - arresto per tentato omicidio della polizia di Milano. Il commissariato di Lontereggio ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 46enne ritenuto responsabile del grave ferimento di un cittadino marocchino di 19 anni, suo dirimpettaio. I

Milano : nasconde quasi 130 chili di droga nel box - arrestato : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - nascondeva quasi 130 chili di droga in un box auto. Per questo un 42enne è stato arrestato dai carabinieri a Milano. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, quando i militari della stazione di Rho, fermi in strada per la compilazione di una notifica nei confronti di una per

Milano - nascondeva 130 chili di droga nel box : arrestato "per caso" : I carabinieri di Rho hanno notato e riconosciuto un pregiudicato mentre compilavano una multa, e hanno deciso di fare qualche controllo

Milano : due chili di droga in casa - arrestati due fratelli : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato due uomini, fratelli e cittadini albanesi di 41 e 49 anni, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono seguiti a una segnalazione sull'applicazione Youpol, che indicava uno spacciatore in piazzale Nizza. Il 49enne è stato

Milano - blitz nel boschetto della droga : Nuovo blitz di polizia locale e carabinieri questa mattina a Milano, nelle zone di Rogoredo e Porto di Mare. L'operazione ha interessato anche l'ormai famoso "boschetto della droga" a pochi passi ...

Milano : spacciava droga vicino stazione Rho-Fiera - arrestato : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - spacciava droga nei pressi della stazione ferroviaria di Rho-Fiera, a Milano e per questo è stato arrestato. E' accaduto a un 21enne di origine senegalese, irregolare in Italia e senza fissa dimora. Gli agenti del commissariato di Rho erano già da alcuni giorni sulle su

Milano - minaccia di accoltellare il cagnolino della nonna per comprarsi la droga : arrestato : Gli agenti di una Volante di passaggio hanno sentito le urla della donna, 80 anni, affacciata al balcone di casa, e sono intervenuti

Milano : sorpreso a spacciare droga ai domiciliari - arrestato : Milano, 27 lug. (AdnKronos) - La polizia di Milano, nell’ambito dei servizi del Protocollo Penelope, ha arrestato un 35enne di origine marocchina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato Lorenteggio sono intervenuti a casa dell'uomo, "agli arresti domi

Milano - droga dello stupro a una 22enne e poi la violenza sessuale di gruppo : tre condanne a 12 anni e 8 anni e 6 mesi : Marco Coazzotti e Mario Caputo condannati a 12 anni di carcere e Guido Guarnieri a 8 anni e 6 mesi per una violenza sessuale di gruppo. Si è chiuso così in primo grado il processo a carico di tre uomini arrestati tra dicembre 2017 e gennaio 2018 perché nell’aprile dello scorso anno, a Milano, avrebbero prima stordito una 22enne con le benzodazepine, la cosiddetta ‘droga dello stupro’, versate in un drink e poi l’avrebbero ...

