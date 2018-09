Milano | auto si scontra con il camion dei pompieri a sirene spiegate | un ferito

Le auto storiche conquistano Milano : “L’entusiasmo che Milano e i milanesi stanno riservando al GP d’Italia è eccezionale e va al di là di ogni aspettativa. Prima alla Darsena e poi durante la sfilata delle auto storiche di venerdì per le vie cittadine, il riscontro di pubblico è stato davvero grande“. A dirlo è Geronimo La Russa, presidente AC Milano, […] L'articolo Le auto storiche conquistano Milano sembra essere il primo su MotoriNoLimits | auto, F1, ...

Autostrade - Gavio batte tutti : per la Milano-Torino garantiti rendimenti del 7 - 16% netto : Altro che Benetton. Il vero campione dei rendimenti stellari garantiti dalle concessioni autostradali è il gruppo Gavio che con la Milano-Torino, autostrada da record per i tempi realizzazione, è riuscito a spuntare un tasso di remunerazione del capitale investito del 10,52% lordo che al netto delle tasse è del 7,16 per cento, contro il 10,21% lordo (6,85% netto) di Autostrade per l’Italia. Dai Piani economico-finanziari delle concessioni ...

Autostrade - traffico da bollino rosso/ Ultime notizie bollettino controesodo : coda 12 km per tornare a Milano : Autostrade, traffico in tempo reale 25 agosto. bollettino Ultime notizie: 15 km di coda sull'A14 Ancona-Pescara in direzione Milano-Napoli. traffico intenso su tutta la rete(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 13:50:00 GMT)

Dopo Milano anche Roma - lo strano caso delle auto scomparse nei parcheggi low cost : Un problema al 'server' di un parcheggio di Somma Lombardo ha fatto saltare per parecchie ore le riconsegne delle auto, ma soprattutto ha scoperchiato un mondo sconosciuto, in cui le vetture non sono ...

Milano : incendia la propria auto per truffare l'assicurazione - denunciato : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Ha incendiato la propria auto per truffare l'assicurazione. Ma le fiamme hanno bruciato anche altre vetture ed è stato scoperto dalla polizia. E' successo a un cittadino italiano di 41 anni a Pero, in provincia di Milano, denunciato per incendio doloso, simulazione di r

BORSA Milano chiude negativa con banche - male auto - ma balzo... : Teme che la politica fiscale del nuovo governo, meno attenta alla disciplina fiscale, inneschi reazioni negative degli investitori sulle attività italiane. ** L'indice FTSE Mib , l'AllShare chiudono ...

Milano : pauroso schianto tra auto e moto - un uomo ferito grave : Un violento scontro ha coinvolto un'auto e una moto la sera di giovedì 16 agosto a Milano, tra viale Stelvio e via Menabrea. Secondo i primi riscontri, l'auto, per cause da accertare, avrebbe svoltato ...

ATLANTIA CROLLA A -22 - 26% E AFFOSSA PIAZZA AFFARI/ Borsa Milano in negativo per ‘colpa’ di Autostrade : ATLANTIA CROLLA in Borsa dopo che è emersa, già ieri, la volontà del Governo di revocare la concessione ad Autostrade per l’Italia a seguito del crollo del Ponte Morandi(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 19:30:00 GMT)

La fiction ama Milano : in aumento le autorizzazioni di set tra Duomo e Scala : Duomo, Galleria, Scala e Palazzo Reale: sono i set a cielo aperto più richiesti a Milano per servizi di moda, fiction e documentari. Sono 453 , contro le 404 dello stesso periodo del 2017, le ...

Milano : accoltella la ex e rapina auto per scappare - arrestato (2) : (AdnKronos) - Qui il 46enne ha fermato l'auto guidata da un giovane, gli ha puntato contro il coltello - 'se non fai quello che ti dico, ti do una coltellata e torno in prigione', ha raccontato poi l'automobilista alla polizia - si è fatto consegnare 50 euro e si è fatto accompagnare in via Volturno

Milano - travolto da un'auto : ciclista in fin di vita - è caccia al pirata della strada : L'uomo, 64 anni, ricoverato al Policlinico, è in coma: ad assistere alla scena alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi

Milano : accoltella la ex e rapina auto per scappare - arrestato (2) : (AdnKronos) - Qui il 46enne ha fermato l'auto guidata da un giovane, gli ha puntato contro il coltello - 'se non fai quello che ti dico, ti do una coltellata e torno in prigione', ha raccontato poi l'automobilista alla polizia - si è fatto consegnare 50 euro e si è fatto accompagnare in via Volturno