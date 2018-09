Milano | apre il primo Starbucks d' Italia

Starbucks apre a Milano : 'È il più bello al mondo' : Secondo la società, infatti, la caffetteria che aprirà venerdì 7 settembre a Milano sarebbe lo Starbucks " più bello al mondo ". Basti dire che il bancone in marmo è dotato di un sistema di ...

Milano : apre scuola primaria hi-tech inserita in programmi didattici Apple : A Melzo fervono gli ultimi preparativi in vista della cerimonia che, a partire dalle 10 di sabato, scandirà l’apertura ufficiale della nuova primaria per 500 bambini finanziata in toto (6,4 milioni di euro) da Tangenziale Esterna SpA e inserita nei programmi didattici della Apple. Alla vernice dell’istituto, che, sin dai primi giorni di lezione, si rivelerà un’eccellenza fra gli edifici scolastici high-tech, presenzieranno, ...

Starbucks apre a Milano : un omaggio alla cultura del caffè in stile "Fabbrica del cioccolato" : Ricorda la magica fabbrica del cioccolato del film Willy Wonka il primo mega store di Starbucks a Milano e in Italia, la Reserve Roastery, ma il protagonista assoluto è il caffè in tutte le sue declinazioni. Il locale aprirà domani al pubblico in centro città, in piazza Cordusio, a due passi dal Duomo e dal Castello Sforzesco. Il colosso del caffè americano, con oltre 25 mila negozi nel mondo, ha scelto Milano ...

Oggi Starbucks apre il primo store in Italia - a Milano : A Oggi sono 28.720 i negozi di Starbucks, in 77 paesi del mondo. E pare che in Italia il patron di Starbucks punti ad allargare i propri confini oltre Milano e punti a Torino.

Borsa Milano apre in calo - Ftse Mib-0 - 09% : ANSA, - Milano, 6 SET - La Borsa di Milano apre poco sotto la parità. L'indice Ftse Mib cede lo 0,09% a quota 20.562,55 in apertura. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Zara riapre il flagship store di Milano : uno spettacolo! : È stato il primo negozio Zara in Italia e oggi riapre dopo un accurato restyling durato diversi mesi. Qui dove una volta c’era il Cinema Astra trovano spazio le vetrine e i 4 piani del marchio Inditex con i capi dedicati a donna e bambino. Proprio a tema cinematografico il nuovo ingresso con una cascata di scenografiche luci che invitano a entrare. Dentro una platea di 3500 mq in cui fare shopping seguendo i trend più attuali, ma anche le ...