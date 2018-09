Milan | Gattuso pensa a un nuovo modulo

Milan - i gol di Higuain e la fame di Gattuso per sfidare la Juve : Guai a dire anti-Juve. Ma da qui al derby del 21 ottobre, Rino Gattuso ha a disposizione cinque giornate per fare crescere ulteriormente la forma e l'autostima del Diavolo. L'allenatore calabrese è ...

Kakà : “Gattuso un fenomeno e la vittoria con la Roma dà fiducia al Milan” : “È la prima volta che vedo Gattuso da allenatore. Mi piace tantissimo, ha la stessa energia di quando giocava, sempre impegnato a motivare i giocatori, ho visto che parla molto con loro. Ha buone idee di calcio, ha studiato molto, si vede che ha ottime basi, tutto questo lo rende un fenomeno”. Ricardo Kakà parla così dell’ex compagno di squadra al Milan oggi tecnico dei rossoneri. “Camminare per Milanello significa ...

Milan - Kakà a Milanello : 'Gattuso allenatore è un fenomeno' : Sarà l'aria di casa, il ritorno seppur da apprendista nel 'suo' Milan, ma il sorriso di Ricardo Kakà è quello dei giorni migliori. "Camminare per Milanello significa ricordare i bei momenti che ho ...

Milan - ecco perchè Gattuso non sbaglia con Cutrone : Sconfitta all’esordio per il Milan nella gara di campionato contro il Napoli, poi il riscatto nel big match contro la Roma di Di Francesco. Fiducia ritrovata dunque per Gennaro Gattuso dopo qualche critica di troppo (ingiustificata) dopo la rimonta della squadra di Carlo Ancelotti. Contro i giallorossi determinante l’ingresso di Patrick Cutrone, media realizzativa incredibile per il classe 1998. Sono arrivate alcune critiche ...

Milan - senti Andrè Silva! Che stoccata dopo il passaggio al Siviglia : Gattuso bersaglio di una frecciatina al veleno : Direttamente dal ritiro del Portogallo, Andrè Silva è tornato a parlare del suo trasferimento al Siviglia, senza risparmiare una frecciatina al Milan e alle rotazioni effettuate da Gattuso I maggiori campionati europei si fermano: nel weekend andrà in scena il primo turno della Nations League. Il Portogallo, avversario dell’Italia nella seconda sfida, non avrà fra le sue file Cristiano Ronaldo, ma potrà contare su Andrè Silva. ...

Squinzi sul Milan : 'Gattuso mi piace molto. Yonghong Li? Situazione strana fin dall'inizio' : Il presidente del Sassuolo , Giorgio Squinzi ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche del suo amato Milan di cui è un grande tifoso: 'Gattuso mi piace moltissimo. E sta dimostrando che non è solo grinta . I cinesi? Era una Situazione molto strana fin dall'inizio, quelli ...

Lista Europa League 2019/ Nomi convocati di Milan e Lazio : le scelte di Gattuso : Lista Europa League 2019, Nomi dei convocati di Milan e Lazio: ultime notizie, le scelte di mister Gennaro Gattuso, out gli infortunati Strinic e Conti(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:51:00 GMT)

Il Milan moltiplica i "registi" : ecco come Gattuso ha risolto i problemi : Biglia più alto e sviluppo della manovra affidata a più giocatori: così i rossoneri sono diventati più imprevedibili

Milan Gattuso vuole rilanciare Bakayoko in un altro ruolo : L'esperimento, visto per una mezzora abbondante a Napoli, di Timouè Bakayoko nel ruolo di regista non ha sortito gli effetti sperati. Secondo la Gazzetta dello sport, Rino Gattuso ha intenzione di rilanciare il franco ivoriano da mezzala.

Giunti : 'Milan - altro che funerale. Gattuso il nuovo Conte' : ' Il nuovo Conte potrebbe essere Rino - spiega l'ex tecnico del Perugia in una intervista a La Gazzetta dello Sport -. Va lasciato lavorare in serenità e sono certo che Leo e Maldini gli faranno da ...

Milan - le due punte non sono un’opzione per Gattuso! : Milan-Roma è stata vinta dai rossoneri con un guizzo nel finale di Cutrone, servito alla perfezione da Gonzalo Higuain Il gol di Cutrone in Milan-Roma, su assist del Pipita Higuain, ha aperto un dibattito molto intrigante: i rossoneri possono pensare di schierare le due punte assieme dall’inizio? La risposta sembrerebbe essere un secco no. Gattuso al momento non ha in mente tale soluzione, se non all’occorrenza come contro la ...

Milan - Gattuso : “dobbiamo ancora migliorare” : “Alla 2/a giornata non si può parlare di svolta, c’era rammarico per la sconfitta di Napoli, ma non eravamo da buttare via in quella partita. Ci sono squadre che quest’anno si sono rafforzate, lo abbiamo fatto anche noi. Forse perché ci sono io in panchina, che sono giovane, ma viene messo in discussione tutto”. Così Rino Gattuso commenta a Sky la vittoria del Milan sulla Roma. “abbiamo dimostrato di saper ...