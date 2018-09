ilfattoquotidiano

: Migranti, il sondaggio tra i millenials: “Gli stranieri non ci rubano il lavoro”. Rimpatri… - TutteLeNotizie : Migranti, il sondaggio tra i millenials: “Gli stranieri non ci rubano il lavoro”. Rimpatri… - Cascavel47 : Migranti, il sondaggio tra i millenials: “Gli stranieri non ci rubano il lavoro. Rimpatri? L’82 per cento è contrar… - MagazineSC : #Migranti. Sondaggio Radioimmaginaria in occasione della “Teen Parade” a Bologna: per 9 #Millennials su 10, non 'ru… -

(Di giovedì 6 settembre 2018)immigrati non ciil lavoro e siamo favorevoli alle politiche volte a migliorare l’integrazione degliin Italia”. E’ questo il risultato di unfatto tra adolescenti dagli 11 ai 17 anni e presentato in occasione dell’apertura della Teen Parade, il festival del lavoro spiegato dagli adolescenti a Bologna Fiere (5-6 settembre). Radio immaginaria, unico network professionale di adolescenti con 50 redazioni sparse in Europa, è artefice dell’iniziativa che ha coinvolto 300 ragazzi e ragazze, su base nazionale. I giovani intervistati ritengono che l’occupazione immigrata e quella autoctona, in Italia, siano prevalentemente complementari: l’88,8% ha dichiarato che inon rappresentano un ostacolo per l’inserimento nel mercato del lavoro e l’82,5 per cento è contrario alla misura del rimpatrio, ritenuto un sistema inutile oltre che ...