ilfattoquotidiano

: Migranti, il premio a Ortensia che “se li è presi a casa sua”: “È una goccia nel mare, ma quei morti non mi fanno d… - Cascavel47 : Migranti, il premio a Ortensia che “se li è presi a casa sua”: “È una goccia nel mare, ma quei morti non mi fanno d… - TutteLeNotizie : Migranti, il premio a Ortensia che “se li è presi a casa sua”: “È una goccia nel mare, ma… - lucaRiggio : RT @VenezianiMar: Per vincere lo strega, l’oscar, qualsiasi premio devi scegliere fra tre tracce obbligate: nazismo/fascismo, migranti/razz… -

(Di giovedì 6 settembre 2018) Perché non te lo prendi atua?Mele l’ha fatto. Ottantun anni, insegnante di arte in pensione di Roseto degli Abruzzi, ha messo a disposizione, gratis, la sua seconda, a Lucca, per ospitare una famiglia di siriani in fuga dalla guerra. E così ha ricevuto ilCoraggio Morale. A idearlo è stata l’associazione inglese di veterani Monte San Martino Trust, che vuole onorare la memoria degli italiani che, con generosità e eroismo, dopo l’8 settembre 1943, aiutarono i prigionieri di guerra inglesi in fuga, sfamandoli e nascondendoli a nazisti e fascisti, a rischio della propria vita. “Dobbiamo sempre chiederci: cosa avremmo fatto noi allora? Per questo vogliamo dare un riconoscimento a chi dà l’esempio oggi. Non è un programma che guarda al passato, ma al futuro”, spiega uno dei promotori, Andrew Adams, 61 anni, figlio dell’ex ufficiale Frank Adams, morto nel ...