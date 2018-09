Migranti | è nato il dl Salvini

VICOFARO - CHIUSO CENTRO DON BIANCALANI - VIA Migranti/ Il governatore della Toscana in aiuto : CHIUSO il CENTRO di accoglienza don BIANCALANI a Pistoia, locali non a norma: il provvedimento arriva dai vigili del fuoco e dall'Asl. 12 ospiti verso il trasferimento, gli altri 80 invece..(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 11:49:00 GMT)

Guardiola - Xavi e Penelope Cruz donatori a favore delle navi che salvano i Migranti : Camps parla delle donazioni ricevute dai privati, nel 2017 l'organizzazione ne ha raccolte 43.333, per un totale di 3.137.767 euro,, facendo anche i nomi di personaggi del mondo del calcio e dello ...

Il ministero della Salute ha ordinato di sbarcare 16 Migranti dalla Diciotti : Undici donne e 5 uomini possono lasciare la nave Diciotti. Lo sbarco dal pattugliatore della Guardia costiera ormeggiata da cinque giorni al porto di Catania è stato ordinato dall'ufficio di Sanità marittima locale. A bordo erano saliti medici e ispettori del ministero della Salute. Due dei migranti si sospetta abbiano la tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si e' appreso, l'ok anche del ...

Migranti bloccati sulla Diciotti a Catania : stop di Salvini/ Pm Agrigento sulla nave : no visita a senatore Pd : nave Diciotti a Catania: Salvini blocca Toninielli, "no soluzione per 177 Migranti a bordo, serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato". Pm Agrigento a bordo(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:35:00 GMT)

Australia - senatore chiede "soluzione finale" per i Migranti : è bufera : Fraser Anning non non chiede scusa, e sostiene che le sue parole sono state "estrapolate dal contesto"

Migranti - il coordinatore di Aquarius accusa : «Il boom di morti è colpa di Salvini» : «Continuando a premere l'acceleratore sui porti chiusi alle navi Ong, il ministro Salvini mette in pericolo centinaia di vite umane. A causa della politica del vicepremier e del governo, tra giugno e luglio si è registrata un'impennata delle vittime: tra morti e dispersi 700 Migranti hanno perso la vita durante vari naufragi nel Mediterraneo ...

Un 26enne è stato condannato per aver dato un passaggio con BlaBlaCar a due Migranti attraverso il confine tra Francia e Italia : Sabato un 26enne Italiano è stato condannato a 9 mesi e a una multa di 24mila euro dal tribunale di Aosta per favoreggiamento di immigrazione illegale, per aver provato a entrare in Italia con due migranti che aveva caricato in The post Un 26enne è stato condannato per aver dato un passaggio con BlaBlaCar a due migranti attraverso il confine tra Francia e Italia appeared first on Il Post.

Dà passaggio con BlaBlaCar a coppia Migranti : condannato come passeur : È stato arrestato e condannato in meno di 12 ore per aver dato un passaggio a due migranti. Un uomo italiano, ma residente oltralpe, ha accompagnato con la sua auto una cittadina ivoriana e un marocchino dalla Francia fino in Italia. I due erano stati contattati tramite il portale di car pooling BlaBlaCar.Ma alla frontiera del traforo del Monte Bianco i due passeggeri sono risultati irregolari in Italia e l'aostano è stato arrestato perché ...

Migranti - l’Aquarius salva 141 persone su due barche : a bordo un neonato e 72 minori. Il video dei due interventi : Al decimo giorno di navigazione, Aquarius ha soccorso oltre un centinaio di persone su due differenti imbarcazioni a nord della Libia. Il primo è stato completato alle 11.50, 25 miglia a nord di Zuara. Si tratta di un barchino senza motore con 25 persone a bordo: 19 uomini e sei donne, di cui una incinta: sette del Camerun, sei della Costa d’Avorio, cinque del Bangladesh, tre persone dalla Nigeria, due dal Ghana, una dal Senegal e ...

La Lega critica Moavero - ha paragonato gli emigrati italiani ai Migranti - : Roma, 8 ago., askanews, - La Lega critica il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi che oggi, ricordando la tragedia di Marcinelle del 1956, ha paragonato gli italiani emigrati all'estero 'ai ...

Un giudice brasiliano ha ordinato di chiudere la frontiera per fermare i Migranti del Venezuela : Dal 2015 più di 56mila Venezuelani hanno cercato rifugio in Brasile, a causa della crisi politica ed economia che attraversa il paese di Maduro. L'arrivo dei migranti ha rallentato i servizi igienici ...

Migranti - Open Arms : alla nave ong assegnato il porto di Alcesiras in Spagna : L'imbarcazione era in attesa con 87 persone a bordo. "Ora tre giorni per raggiungere le coste, ai salvati sarà servita una settimana per conoscere l'approdo sicuro"

Riace - il borgo rinato grazie ai Migranti ora rischia di chiudere : ... un modo burocratico e totalmente avulso rispetto al significato di un'esperienza positiva alla quale guarda tutto il mondo. Mi è stato comunicato che sarebbero state assunte misure di ...

Nave italiana soccorre e riporta in Libia 100 Migranti. Scontro su chi ha ordinato il respingimento : 'Sono state violate le regole internazionali' attacca Fratoianni, Leu,, a bordo della Open Arms. 'Le attività si sono svolte sotto il coordinamento della Guardia costiera libica' rispondono Salvini e ...