Migranti | cosa ha in mente Salvini

Cosa hanno raccontato i Migranti della Diciotti : Rocca di Papa, 5 set., askanews, - 'Soldi, il loro pensiero è sempre solo i soldi, soldi, soldi', per questo in Libia le milizie tribali tengono i migranti chiusi nei magazzini per mesi, li fanno ...

Parla ancora l'antifascista Ivano : "Accogliere i Migranti? È solo una cosa di buon senso" : La politica ce l'ho dentro, quella del lavoro e dell'occupazione: ci sto dentro fino alle mutante' . dice alla cronista, dopo aver ripercorso il suo sentito intervento in diretta televisiva su La7, ...

A Rocca di Papa i Migranti della Diciotti - scontri e disordini. Cosa è successo : Favorevoli da una parte, contrari dall'altra. Si divide la comunità di Rocca di Papa , comune alle porte di Roma, dove si trova il centro di accoglienza della Conferenza episcopale italina 'Un mondo migliore' che adesso ospita 100 migranti della nave Diciotti, sbarcati a Catania dopo dieci giorni di tensione per il veto imposto da Matteo […]

Migranti - Papa Francesco e i video sulle torture in Libia : “Terribile cosa succede a chi è rimandato indietro” : Papa Francesco ha visionato alcuni video delle torture subite dai Migranti in Libia. "Pensateci bene prima di riportarli indietro", è stato il commento di Bergoglio, parlando con i giornalisti di ritorno dal viaggio in Irlanda."Ho visto la sorte di chi viene rimandato indietro con i barconi".Continua a leggere

Cosa rispondono i funzionari Ue quando il governo prova a vendergli i Migranti della Diciotti : [Siamo venuti in possesso dell’intercettazione tra un funzionario italiano che cerca di piazzare i migranti in un paese estero e il funzionario di un paese straniero che declina la richiesta con gentilezza, durante la crisi della nave Diciotti. Attenzione, questo è un pezzo di satira]. – Pronto bu

Migranti - cosa è il ‘No Way’ australiano che Salvini vuole in Italia : In un video su Facebook ieri Matteo Salvini ha detto di volersi ispirare all'Australia: "Il mio obiettivo è il 'No way' Nessun migrante soccorso in mare mette piede in Australia". Ma in cosa consiste l'iniziativa lanciata nel 2013 da Canberra?Continua a leggere

Cosa è il 'no way' - il modello australiano per i Migranti che vuole Salvini : In Australia sono passati quattro anni da quando l'ultimo barcone con immigrati illegali è arrivato sulle coste. Dal 2014 il governo dei Liberali di Tony Abbott e a seguire quello di Malcolm Turnbull ...

Nave Diciotti - cosa sappiamo finora e perché Salvini nega lo sbarco ai 177 Migranti : Il 14 agosto un barcone con a bordo 190 migranti viene avvistato vicino alle coste di Malta. Le autorità de La Valletta non intervengono e il soccorso viene effettuato dalla Guardia Costiera italiana a 17 miglia da Lampedusa. Sette giorni dopo, ancora non c'è una destinazione per i migranti, che sono ora sulla Nave militare italiana Diciotti "ferma a Catania", in attesa che Salvini dia il via libera allo sbarco.Continua a leggere

I Migranti - Regeni e i rapporti con Mosca. Cosa ha detto Salvini ad Al Jazira : Dalla non ingerenza in Libia, alla fiducia nella versione del Cairo sul caso Regeni, passando per la contrarietà alle sanzioni contro la Russia e la possibilità di aprire nuove moschee che rispettino le regole. Sono questi, e non solo, i temi affrontati dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nella trasmissione "Senza confini" andata in onda sul canale arabo Al Jazira, che conta su decine di milioni di ...

Vi racconto cosa si prova dopo aver salvato 87 Migranti dalla morte - Diario di bordo dalla Open Arms : Undicesimo giorno giovedì 2 agosto, ore 14.00 Credit: Valerio Nicolosi "Chi salva una vita salva il mondo intero" recita una frase scritta nella sala macchine dell'Open Arms. La frase è su un disegno ...

Grillo scherza su Salvini : "Qui ci sono i Migranti in spiaggia : fai qualcosa" : Beppe Grillo fa lo show in spiaggia scherzando su Matteo Salvini . Il fondatore del Movimento 5 Stelle , in grande spolvero, si diverte su un litorale della Sardegna inscenando un divertente ...

P. Samir : Migranti e islam - cosa deve fare l'Europa : In linea di principio, la vera secolarità dello Stato è messa in discussione da un conflitto interno al mondo musulmano. Dal 1973, lo Stato è nelle mani della famiglia Assad, che è alawita, una ...

Il caso della nave italiana Asso 28 : cosa è successo ai 101 Migranti salvati in mare : Il rimorchiatore italiano Asso 28 ha salvato ieri 101 migranti e li ha portati in Libia. Fratoianni denuncia: "Una nave battente bandiera italiana ha effettuato un respingimento collettivo. Adesso sia il governo a spiegare come questo sia stato possibile, senza cercare di fuggire dalle proprie responsabilità".Continua a leggere