' Mettete gli ori in frigo' e i finti tecnici del gas derubano due pensionati

Omicidio Bruno Caccia - la famiglia : “Ucciso da mafia e Servizi - non sMettete di indagare” : Ucciso per distoglierlo dalle indagini sul riciclaggio del denaro della mafia: la pista alternativa all'Omicidio del giudice Bruno Caccia, trucidato nel giugno 1983 dai sicari del boss dei catanesi Domenico Belfiore, sta per essere archiviata. L'amarezza delle figlie: "Storicamente imperdonabile chiudere questa storia nel cassetto". Il giudice Caccia, il primo a istituire un pool antimafia, stava indagando sui traffici della mafia al ...