Meteo - in arrivo temporali e grandine : «Possibili eventi eccezionali». Ma dal 10 torna il caldo africano : Un'intensa perturbazione atlantica comincerà, da domani, a interessare il Nord-Ovest dell'Italia, con rovesci e temporali che dalle Alpi scenderanno verso le pianure, come a Milano,...

Meteo - ancora estate ma durerà poco. Piogge e temporali in arrivo. Ecco dove : L’area di bassa pressione attualmente ancora presente sull’Italia, nella giornata di martedì si trasferirà in modo definitivo sulla vicina Penisola Balcanica. Ne conseguirà un generale miglioramento e il ritorno ovunque a condizioni di tempo più soleggiato e caldo, grazie ad un generale rialzo delle temperature atteso nella parte centrale della settimana. La nuova parentesi estiva al Centro-nord, però, durerà poco: tra giovedì e venerdì, ...

Allerta Meteo Campania : maltempo in arrivo : La perturbazione meteorologica che sta interessando la Campania permarra’ anche domani, investendo anche altre zone del territorio e portando nuove piogge e temporali. Lo rende noto la Protezione Civile regionale che ha diramato, per domani, una nuova Allerta meteo di colore giallo. Dalle 6 alle 18, infatti, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, tali da determinare una criticita’ di colore ...

Scatta l’allerta Meteo : pioggia e grandine in arrivo. Ma poi cambia tutto : È l’ultimo weekend di mare dell’estate 2018? La settimana appena trascorsa, l’ultima del mese di agosto, ha riportato sulla Penisola sole ovunque: temperature torride, da caldo africano, e non solo. Ma qualcosa, nell’aria, sta cambiando in quest’ultime ore. Con l’allontanamento del ciclone che ha provocato la burrasca di fine Agosto, la pressione torna ad aumentare sull’Italia sebbene le regioni ...

LIVE F1 - GP Italia Monza 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Variabile Meteo - pioggia in arrivo per la Ferrari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del Gran Premio d’Italia 2018,14esima tappa del Mondiale di Formula Uno. I piloti tornano in pista cinque giorni dopo la gara di Spa-Francorchamps in cui il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel è riuscito ad imporsi davanti al leader del Mondiale della Mercedes Lewis Hamilton. La sfida tra i due pretendenti al titolo iridato si sposta a Monza, a casa di una Ferrari che sarà ...

Meteo weekend - in arrivo forti temporali : rischio grandine e nubifragi. L’estate è finita : L'ultima perturbazione del mese porterà forti temporali a Nord: lecito attendersi un’interruzione del clima estivo e quindi un calo generale delle temperature. Ancora qualche giorno di sole a Centro-Sud.Continua a leggere

Meteo - torna il maltempo al Nord/ Ultime notizie - forti temporali in arrivo : allerta arancione in Lombardia : Meteo, torna il maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:15:00 GMT)

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temporali in arrivo - criticità codice giallo : “Dal pomeriggio del 31 agosto si prevedono precipitazioni irregolari, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, più consistenti sulle aree di bassa pianura prossime al corso del Po. Dalla serata intensificazione dell’attività temporalesca che potrà essere anche di forte intensità, più probabile sul settore occidentale della regione“: la protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo ...

Meteo weekend - in arrivo temperature autunnali : Le previsioni Meteo per il weekend annunciano che arriverà un anticipo di autunno al Centronord, con temperature in netto calo e maltempo. Secondo le previsioni di 3bMeteo[.]com, si potranno registrare fino a 8 gradi in meno. Al Sud invece, l’abbassamento delle temperature sarà più lieve, grazie al maltempo che colpirà in maniera più diffusa e meno energica. Meteo weekend, anticipo d’autunno in tutta Italia Il prossimo weekend sarà un fine ...

Allerta Meteo Toscana : peggioramento in arrivo - criticità “arancione” per temporali forti : La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana, a causa di un peggioramento delle condizioni Meteo previsto per la serata di oggi, ha diramato un’Allerta Meteo codice arancione per temporali forti su tutta la costa, le isole e le zone settentrionali della regione: l’avviso è valido dalle 21 di oggi, sabato 25 agosto, alle 13 di domani, domenica 26 agosto. Per il resto della Regione (zone centro meridionali e ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo “temporali di forte intensità - vento e mareggiate” : “Un minimo depressionario in rapido transito sull’Italia del nord determinerà condizioni di spiccata instabilità sulla nostra regione nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 agosto. Per la giornata di sabato 25 agosto sono previsti: – temporali diffusi anche organizzati di forte intensità ad iniziare dal pomeriggio. Per la giornata di domenica 26 agosto sono previsti: – temporali diffusi anche organizzati di forte ...

Allerta Meteo - il fronte freddo “ammazza estate” è sulle Alpi : imminente l’arrivo sull’Italia - temperature in picchiata e maltempo estremo : 1/13 ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo temporali “di forte intensità” : “Per la giornata di sabato 25 agosto sono previste condizioni di instabilità già nelle prime ore del mattino con temporali, localmente di forte intensità, che interesseranno prevalentemente le pianure prospicienti il fiume Po. A partire dal pomeriggio sono inoltre previste linee temporalesche organizzate, anche di forte intensità, più probabili sui settori romagnoli. Dalla sera di sabato, un ulteriore impulso di aria umida e instabile ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sul maltempo in arrivo al Nord : non solo piogge torrenziali - anche grandine e tornado [MAPPE] : 1/9 ...